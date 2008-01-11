تردیدهای لهستان و ابهام در اجرای طرح سپر موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این مطلب در ادامه نوشت: در هفته گذشته شاهد آن بودیم که "دونالد توسک" نخست وزیر لیبرال لهستان مطالبی را درباه مخالفت با استقرار موشک های رهگیر آمریکا در کشورش بیان کرد و مذاکرات روز گذشته معاون وزیر خارجه روسیه با مقامات لهستانی نیز می تواند بر تردیدهای ورشو در این باره بیفزاید.

علاوه بر این مسئله، توسک به پراگ سفر کرده تا با مقامات جمهوری چک درباره درخواست واشنگتن از ورشو و پراگ مبنی بر استقرار سپر موشکی آمریکا در خاک لهستان و جمهوری چک مذاکره کند.

گاردین در ادامه مطلب خود نوشت: از آنجا که ورشو معتقد است استقرار موشکهای رهگیر آمریکا در لهستان می تواند امنیت این کشور را تهدید کند، به تازگی شرطهای سنگینی را به منظور پذیرش درخواست آمریکا اعلام کرده و خواستار افزایش ضریب امنیتی خود شده است.

براساس این گزارش، علاوه بر تردیدهای ورشو، آنچه دورنمای اجرای طرح سپر موشکی را مبهم تر می سازد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست و هنوز این نکته مشخص نیست که آیا رئیس جمهور بعدی آمریکا نیز به اندازه بوش به این طرح بها خواهد داد یا خیر.

به گزارش مهر، گاردین در حالی این مطلب را چاپ کرده که از نتیجه مذاکرات روز گذشته مسکو و ورشو درباره سپر موشکی اطلاع نداشته و از آنجا که در مذاکرات شب گذشته "سرگئی کیسلیاک" با مقامات لهستانی، دو طرف بر سر مخالفت با طرح استقرار سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا به توافق رسیدند و با این تعریف می توان گفت که ابهامات موجود در استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی بیش از گذشته شده است.

بر همین اساس، مخالفت با استقرار سپر موشکی فقط از جانب نخست وزیر لهستان نیست بلکه وزیر امور خارجه این کشور نیز اخیراً در واکنش به توجیه آمریکا برای استقرار سپرموشکی در کشورش و جمهوری چک، تاکید کرد که ایران، تهدید موشکی به شمار نمی رود.

"رادیسلاو سیکورسکی" در گفتگو با روزنامه "گازیتا ویبورژا" "Gazeta Wyborcza" که 15 دیماه منتشر شد، اعلام کرد که تهدیدی از سوی ایران نمی بیند و از این رو استقرار پایگاه دفاع ضد موشکی آمریکا در کشورش را غیر ضرور می داند.



یادآور می شود، آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.