بارش گسترده باران در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بارش گسترده باران از ساعات اولیه بامداد امروز در مناطق غربی و به تدریج، شهر بندرعباس و شرق آن را فراگرفته است و یگانهای متعدد ستاد حوادث غیر مترقبه نیز با استقرار در گذرگاه های حیاتی استان در صورت بروز بحران، فعال خواهند بود.

در حال حاضر شهرهای بندرعباس، میناب، جاسک، حاجی آباد، بندرلنگه، بستک و پارسیان با بارش باران همراه هستند و پیش بینی شده است بارش ها در ساعات آتی با شدت بیشتری همراه باشد.

از قشم نیز خبر می رسد بارش باران در این جزیره نیز آغاز شده و مردم این جزیره را خوشحال کرده است.

شهر بندرعباس طی روزهای اخیر با سرمای شدید مواجه بوده به طوریکه برای اولین بار آب در این شهر در ساعات پایانی شب یخ زده است و این موضوع تاکنون سابقه نداشته است.

توزیع گسترده نفت در میان شهروندان بندرعباسی و سایر شهرها نیز از صبح دیروز در سراسر هرمزگان آغاز شده و ادامه دارد.