اردبیل باید در اولویت دولت برای رفع مشکل قطعی گاز باشد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نماینده ولی فقیه در اردبیل در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: عامل اصلی شرایط بحرانی و ناراحت کننده در برخی از شهرستانهای استان اردبیل، طراحی نادرست گازرسانی و لوله کشی بوده است.

وی افزود: ما در بسیاری از عرصه های اجتماعی، عمرانی و سازندگی با مشکل عدم در نظر گرفتن احتمالات روبرو بوده و در ایان راستا بسیار متضرر شده ایم.

عاملی با دعوت از مردم به صرفه جویی در مصرف گاز شهری بیان داشت: امیدواریم دولت برای رفع این مشکل اقدام عاجلی به عمل آورده زیرا بالغ بر 300 هزار نفر از مردم مناطق مختلف استان اردبیل در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند.

امام جمعه اردبیل در ادامه با اشاره به اینکه امنیت نیاز امروز بشریت است، خاطرنشان کرد: امنیت نیاز امروز تمام انسانها بوده اما تعصب کور و افراطی گری این امنیت را از انسانها گرفته است.

وی عنوان کرد: تعصب کور انسان را از تسلیم در برابر حقیقت منع کرده و این عدم دست یابی به واقعیت، جوامع بشری را از رسیدن به آرامش دور کرده است.

عاملی یادآور شد: تعصب، احکام قطعی خداوند را تغییر داده و بشریت را به ضلالت و گمراهی می کشاند و دوری از این تعصب کور و افراطی گری، سفارش اکید انبیاء و امامان است.

نماینده ولی فقیه در اردبیل در بخش دیگری از خطبه های این هفته نمازجمعه، حفظ میراث ارزشمند محرم و لزوم پالایش و دوری از ناخالصی ها درعزاداری سید الشهدا(ع) را بسیار مهم دانست و افزود: وظیفه ماست که با شناخت از فلسفه محرم و واقعه عاشورا، تمام ناخالصی ها را از عزاداری امام حسین (ع) زدوده و پاک و سالم تحویل نسل آینده دهیم.