ثبت‌ نام چند چهره‌ جدید در انتخابات مجلس هشتم

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، در میان ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس هشتم، سید ابوالقاسم رئوفیان سخنگوی دومین دوره خانه احزاب ایران ، الیاس حضرتی عضو حزب اعتماد ملی و نماینده مردم رشت در مجلس ششم و مدیر مسئول روزنامه اعتماد و همچنین سید محمد میر محمدی نماینده کنونی قم در مجلس داوطلب نمایندگی مجلس هشتم از تهران شدند.

محمدرضا راه چمنی رئیس شورای عالی حزب همبستگی و کسری نوری از سردبیران و روزنامه نگاران اصلاح طلب و سردبیر سابق روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت در زمان خاتمی) نیز داوطلب نمایندگی مجلس هشتم در تهران شده است.

علی تحسری مدیر عامل یک شرکت تولید تجهیزات پزشکی که سال گذشته به عنوان صنعتگر نمونه مورد تقدیر رئیس جمهور قرار گرفت هم از دیگر افرادی است که با حضور در ستاد انتخابات کشور داوطلب نمایندگی مجلس هشتم از حوزه انتخابیه سنندج شده است.

پروفسور صفائیان از اساتید ایرانی دانشگاههای آلمان و رئیس مرکز پزشکی و تخصصی و فوق تخصصی سهروردی و خیر نمونه سال گذشته از دیگر افرادی است که از حوزه انتخابیه محل تولد خود (نطنز) داوطلب نمایندگی مجلس هشتم شده است.

سردار محمد کوثری فرمانده سابق لشکر 27 حضرت محمدرسوالله(ص) و از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس نیز با حضور در فرمانداری تهران نامزد انتخابات مجلس هشتم شد.

حسن یونسی فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی نیز در ستاد انتخابات کشور حضور یافت و نام خود را به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس هشتم ثبت کرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعلا به صورت مستقل وارد عرصه شده ام ولی با برخی احزاب و گروههای اصلاح طلب مذاکراتی داشته ام و آقای مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی از نامزدی من استقبال کرده است.

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده کنونی آباد غرب ، سید حشمت الله جاسمی اجاق نماینده کنونی قصر شیرین و سید نظام مولا هویزه نماینده دشت آزادگان در مجلس هفتم نیز امروز با حضور در وزارت کشور برای نمایندگی ملت در مجلس هشتم از حوزه های انتخابیه متبوع خود ثبت نام کردند.