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۲۱ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۴۶

هیئت هندبال نوشهر میزبان خود را شکست داد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم هیئت هندبال نوشهر در هفته سوم مسابقات لیگ برتر مازندران، میزبان خود را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که صبح امروز در سالن ورزشی پیامبر اعظم(س) آمل برگزار شد، تیم هیئت هندبال نوشهر با نتیجه 30 بر 24 میزبان خود، تیم دکتر سروری آمل را شکست داد.

در همین چارچوب، یک دیدار دیگر عصر امروز در مجموعه ورزشی داراب ساری برگزار می شود که طی آن تیم های هیئت هندبال ساری و بیسکویت نل آمل به مصاف هم می روند.

هم اکنون در جدول رده بندی این رقابت ها، تیم بیسکویت نل آمل با دو بازی و کسب سه امتیاز صدر نشین است و تیم هیئت هندبال نوشهر با همین تعداد امتیاز در مکان دوم قرار دارد.

تیم هیئت هندبال گلوگاه در هفته سوم با قرعه استراحت مواجه بود.

این رقابت ها با شرکت پنج تیم در حال برگزاری است.

کد مطلب 619335

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