نمایندگان پارلمان مصر در پی ممانعت از سفر بوش به قاهره / مردم مصر بر ضد بوش تظاهرات می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصریون چاپ قاهره، کمیته آزادی در اتحادیه عمومی وکلا درنظر دارد ظهرچهارشنبه آتی شانزدهم ژانویه در اعتراض به سفر بوش به مصر تظاهراتی برگزار کند.

دربیانیه ای که ازسوی این کمیته صادر شده است از همه مصری ها برای شرکت دراین تظاهرات دعوت به عمل آمد.

دربیانیه مذکورآمده است: اگر ضرورت های دیپلماتیک دولت مصر را مجبور به انجام این سفر کرده است، اما ملت مصر با همه گروه ها و جریان هایش این سفر ناخوشایند را که منجر به تثبیت اشغالگری و ادامه درد رنج ملت فلسطین به ویژه مردم غزه می شود، رد می کند.

دراین بیانیه خطاب بوش آمده است: ما ورود شما را به قاهره خوش آمد نمی گوییم.

کمیته آزادی دراتحادیه عمومی وکلا همچنین با محکوم کردن سفر بوش به مصر که درپایان سفر دوره ای وی به خاورمیانه انجام می شود، خطاب به سران جهان عرب که به دولت آمریکا برای محقق شدن صلح در منطقه تکیه کردند، گفت: کسانی که به توانایی دولت واشنگتن درحل بحران های خاورمیانه تکیه کردند، به لحاظ روحی شکست خورده اند و رویایی فکر می کنند.

همچنین در رسانه های مصر آمده است که "مصطفی بکری" یکی از نمایندگان مستقل پارلمان مصر از دولت و پارلمان این کشور خواست تا با اتخاذ تصمیمی مانع از ورود بوش به مصر شوند و استقبال رسمی از وی را رد کنند.

این نماینده پارلمان مصر درعین حال خواستار برگزاری نشست فوق العاده پارلمان مصر شد تا این موضوع که بوش به علت مسئول بودن در قتل و کشتار بیش از یک میلیون عراقی جنایتکار جنگی است، بررسی شود.

وی همچنین رئیس جمهوری مصر را مسئول مستقیم تصمیم گیری برای جنگ علیه عراق آن هم بدون هیچ اجازه بین المللی، مسئول حمایت از رژیم صهیونیستی، تایید جنایت ها علیه ملت فلسطین، موافقت با ترور اسماعیل هنیه، مسئول مستقیم حمایت از جنگ اسرائیل علیه لبنان و مسئول حمایت از جنبش های جدایی طلبانه در جنوب سودان خواند.

این نماینده مستقل پارلمان مصر درپایان سخنان خود بوش را به دخالت درامور داخلی مصر متهم کرد.

ازسوی دیگر "جرج اسحاق" یکی از مسئولان جنبش کفایه مصر نیز با اشاره به اینکه این جنبش نیز در تظاهرات اعتراض آمیز آتی شرکت می کند، تاکید کرد: سفر بوش بی فایده است و تنها یک سفر خداحافظی است درآخرین روزهای حضورش درکاخ سفید.

وی درادامه با اشاره به اینکه آمریکا درامورداخلی مصر دخالت می کند، این دخالت را خجالت آور توصیف کرد.

ازسوی دیگر حزب الناصری العربی اعلام کرد: همزمان با احزاب وفاق ملی، تجمع ، مصر عربی سوسیالیسم و دیگر گروه ها در تظاهرات اعتراض آمیز علیه سفر بوش به مصر شرکت می کند.

این درحالی است که نمازگزاران بحرینی نیز امروز بعد از برگزاری نماز جمعه درمنطقه الدراز درغرب منامه دراعتراض به سفر بوش به کشورشان دست به تظاهرات زدند.

ازسوی احزاب و طیف های مختلف سیاسی بحرین نیز از مردم این کشور خواستند تا فردا در برابر سفارت آمریکا در منامه دراعتراض به سفر بوش به کشورشان و همچنین سیاست های وی در منطقه دست به اعتصاب بزنند.