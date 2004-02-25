عمليات اجرايي احداث مجتمع فرهنگي سيماي شهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي بصري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مهندس كريمي شهردار منطقه 16 تهران در آيين آغازين عمليات احداث مجتمع سيماي شهر طي سخناني با تاكيد بر اهميت حضور و مشاركت بخش خصوصي در ساخت مجتمع هاي فرهنگي، اظهار اميدواري كرد راه اندازي مجتمع مذكور بتواند در ارتقاي سطح فرهنگي منطقه و همچنين مكان مناسبي براي گذران اوقات فراغت خانواده ها نقش موثر و مثبتي را ايفا نمايد.

جعفر صانعي مقدم مديركل نظرات و ارزشيابي معاونت امور سينمايي نيز با تشريح بخشي از سياستهاي نوين اين معاونت مبني بر ترغيب بخش خصوصي جهت افزايش توليد، تجهيز فني و ايجاد و راه اندازي سالنهاي سينما در سراسر كشور، تصريح كرد: اقدامات مفيدي از سوي دولت جهت گسترش ساخت مجموعه هاي سينمايي درهمه نقاط ايران انجام شده ضمن اينكه در حال حاضر زمينه هاي مساعدي براي ترغيب سينماداران وتوليد كنندگان محصولات سينمايي به افزايش فعاليت فراهم شده و دولت در تلاش است تا همگام با برنامه چهارم توسعه گامهاي مستحكمي را با كمك شهراريها در امر ساخت سالنهاي سينما و مجتمع هاي فرهنگي بردارد.

همچنين در اين مراسم كه تني چند از مديران حوزه معاونت سينمايي به همراه رييس و اعضاي شوراي مركزي انجمن سينماداران و تعدادي از دست اندركاران سينماي كشور حضور داشتند كلنگ احداث مجتمع سيماي شهر توسط مسوولين به زمين زده شد.

گفتني است: مجتمع فرهنگي، تجاري سيماي شهر در زميني به مساحت 5817 متر مربع در دو بلوك A و B جمعا به متراژ 30/34245 متر مربع زير بنا طراحي شده است كه بلوك A در6 طبقه تامين كننده فضاي فرهنگي و تجاري پروژه شامل: 2 سالن سينما به ظرفيت 700 صندلي، پاركينگ، فضاي تجاري و واحدهاي تجاري و ورزش مي باشد.

ضمن اينكه در بلوك B مجتمع مذكور نيز علاوه بر امكانات ياد شده در 10 منطقه، فضايي نيز به احداث پارك ويژه كودكان اختصاص يافته است.

خاطرنشان مي شود: براساس برآوردهاي انجام شده، فاز اول اين مجتمع در اواسط سال 82 به بهره برداري خواهد رسيد.