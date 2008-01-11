نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه سپاهان بازدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از دو ماه دیگر تا آغاز مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده است، گروهی چهار نفره از کنفدراسیون فوتبال آسیا با هدف بازدید از امکانات باشگاه سپاهان یکی از نمایندگان فوتبال ایران در این رقابت ها اواخر دیماه سالجاری به اصفهان سفر می کنند.

سان جی از کره جنوبی به همراه جان دیوید از فیلیپین، صالح امین صالح محمد از امارات و سلمان آل نمشان از عربستان چهار نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند که به منظور بازدید از استادیوم، امکانات، تاسیسات، هتل های محل اقامت داوران و بازیکنان و ... در تاریخ بیست و هفتم دیماه به اصفهان می آیند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نخستین دیدار از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه بیست و دوم اسفندماه سالجاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به دیدار الاتحاد سوریه می رود.

این تیم در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا با تیم های الاتحاد عربستان، کوروفچی ازبکستان و الاتحاد سوریه هم گروه است.