برگزاری مراسم تعزیه و حرکت نمایشی کاروانهای اسرا در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر این برنامهها در چهار محور به شرح ذیل است:
برنامه اول: حرکت نمادین و نمایشی کاروانهای اسرا به همراه موسیقی های عاشورایی و شبیه خوانی بازسازی کاروانهای حرکتی شهدا و اسرای کربلا
مسیر اول: سه شنبه 25/10/86- چهارراه ولی عصر تا میدان ولیعصر (عج) ششم محرم الحرام
مسیر دوم: چهارشنبه 26/10/86 - خیابان آزادی مقابل سازمان حج و زیارت تا به سازمان میراث فرهنگی هفتم محرم الحرام
مسیر سوم: پنجشنبه 27/10/86 - خیابان 15 خرداد تا به محدوده بازار تهران و کاخ موزه گلستان هشتم محرم الحرام
حرکت کاروان ها ساعت 14
برنامه دوم: برپایی خیمه سوگواری ویژه بانوان و برگزاری مراسم مرثیه خوانی ، سخنرانی و نمایش آئین ها و مراسم عاشورایی اقوام ایرانی و پرده خوانی و ...
روز اول: یکشنبه 23/10/86 چهارم محرم الحرم
روز دوم : سه شنبه 25/10/86 ششم محرم الحرام
روز سوم: چهارشنبه 26/10/86 هفتم محرم الحرام
محل برگزاری کاخ موزه گلستان واقع در میدان ارک. ساعت 14 - 9 به همراه اطعام و احسان اباعبدالله الحسین و برپایی نماز جماعت
برنامه سوم: برگزاری همایش و کارگاه علمی "تعزیه میراث معنوی ایران"
موضوعات و محورهای همایش ها
1- بررسی نماد سوگواری در حوزه فرهنگی ایران
2- بررسی نمادهای ایرانی و اسلامی برگرفته از واقعه کربلا
3- بررسی تنوع مراسم آئین عاشورا در شهرها و روستاهای کشور
4- شهادت و پیام شهادت از نگاه نوین
5- تعزیه ، میراث معنوی ایران
به همراه نمایش عکس - پخش کلیپ های عزاداری شهرها و روستاهای کشور و چندین برنامه دیگر...
زمان برگزاری :
روز اول شنبه 22/10/86 سوم محرم الحرام 1429
روز دوم دوشنبه 24/10/86 پنجم محرم الحرام 1429
روز سوم سه شنبه 25/10/86 ششم محرم الحرام 1429
محل برگزاری : کاخ موزه گلستان واقع در میدان ارک ساعت 17-15
برنامه چهارم: برپایی مراسم تعزیه خوانی
زمان برگزاری:
شنبه 22/10/86 سوم محرم الحرام 1429
دوشنبه 24/10/86 پنجم محرم الحرام 1429
سه شنبه 25/10/86 ششم محرم الحرام 1429
محل برگزاری : کاخ موزه گلستان واقع در میدان ارک ساعت 15-14
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