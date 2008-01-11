برگزاری مراسم تعزیه و حرکت نمایشی کاروانهای اسرا در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر این برنامه‌ها در چهار محور به شرح ذیل است:

برنامه اول: حرکت نمادین و نمایشی کاروانهای اسرا به همراه موسیقی های عاشورایی و شبیه خوانی بازسازی کاروانهای حرکتی شهدا و اسرای کربلا

مسیر اول: سه شنبه 25/10/86- چهارراه ولی عصر تا میدان ولیعصر (عج) ششم محرم الحرام

مسیر دوم: چهارشنبه 26/10/86 - خیابان آزادی مقابل سازمان حج و زیارت تا به سازمان میراث فرهنگی هفتم محرم الحرام

مسیر سوم: پنجشنبه 27/10/86 - خیابان 15 خرداد تا به محدوده بازار تهران و کاخ موزه گلستان هشتم محرم الحرام

حرکت کاروان ها ساعت 14

برنامه دوم: برپایی خیمه سوگواری ویژه بانوان و برگزاری مراسم مرثیه خوانی ، سخنرانی و نمایش آئین ها و مراسم عاشورایی اقوام ایرانی و پرده خوانی و ...

روز اول: یکشنبه 23/10/86 چهارم محرم الحرم

روز دوم : سه شنبه 25/10/86 ششم محرم الحرام

روز سوم: چهارشنبه 26/10/86 هفتم محرم الحرام

محل برگزاری کاخ موزه گلستان واقع در میدان ارک. ساعت 14 - 9 به همراه اطعام و احسان اباعبدالله الحسین و برپایی نماز جماعت

برنامه سوم: برگزاری همایش و کارگاه علمی "تعزیه میراث معنوی ایران"

موضوعات و محورهای همایش ها

1- بررسی نماد سوگواری در حوزه فرهنگی ایران

2- بررسی نمادهای ایرانی و اسلامی برگرفته از واقعه کربلا

3- بررسی تنوع مراسم آئین عاشورا در شهرها و روستاهای کشور

4- شهادت و پیام شهادت از نگاه نوین

5- تعزیه ، میراث معنوی ایران

به همراه نمایش عکس - پخش کلیپ های عزاداری شهرها و روستاهای کشور و چندین برنامه دیگر...

زمان برگزاری :

روز اول شنبه 22/10/86 سوم محرم الحرام 1429

روز دوم دوشنبه 24/10/86 پنجم محرم الحرام 1429

روز سوم سه شنبه 25/10/86 ششم محرم الحرام 1429

محل برگزاری : کاخ موزه گلستان واقع در میدان ارک ساعت 17-15

برنامه چهارم: برپایی مراسم تعزیه خوانی

زمان برگزاری:

شنبه 22/10/86 سوم محرم الحرام 1429

دوشنبه 24/10/86 پنجم محرم الحرام 1429

سه شنبه 25/10/86 ششم محرم الحرام 1429

محل برگزاری : کاخ موزه گلستان واقع در میدان ارک ساعت 15-14