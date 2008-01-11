ثبت نام دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران، یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار تهران پس از ثبت نام در محل فرمانداری اعلام کرد: حضور دوستان ما در مرحله نخست بر مبنای جهت گیری گروهی نیست.

وی در خصوص ارائه لیست اصلاح طلبان نیز گفت: لیست اصلاح طلبان پس از طی روند مقدماتی تنظیم می شود و سیاست کلی ما این است که از لیست ستاد ائتلاف بدون سهم خواهی حمایت کنیم.

اسلامی افزود: اصلاح طلبان در این مقطع برای تدوین لیست شتابی نداشتند و تنظیم لیست را به مرحله بعد از بررسی صلاحیت ها موکول کنیم.

وی در خصوص بررسی صلاحیت ها نیز تصریح کرد: اگر قرار است انتخابات با حضور با شکوه و پرشور مردم برگزار شود باید زمینه حضور نگرش ها و گرایشات گوناگون در عرصه انتخابات فراهم شود تا آنهایی که دانش و تجربه لازم را دارند برای ارائه خدمت پا به عرصه گذاشته و مردم قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند.

دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار تهران با تاکید بر رعایت قانون در بررسی صلاحیت ها تاکید کرد: در بررسی صلاحیت ها اصل بر برائت است.

وی خاطر نشان کرد: امسال سال اتحاد ملی است و عرصه انتخابات عرصه ای است که نامزدهای همه گروهها می توانند در آن حاضر شوند و نتیجه هر چه بشود به نفع مردم است. زمانی که ما در معرض تهدیداتی هستیم نمی توانیم برای حل مشکل به بیگانه تکیه کنیم و راه حل آن این است که مشکل را با حضور مردم در صحنه پیگیری و حل کنیم.