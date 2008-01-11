وضعیت برگزاری امتحانات در 10 دانشگاه کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههای تبریز، تربیت معلم تبریز، صنعتی سهند تبریز در استان آذربایجان شرقی با تاخیر و از اول بهمن ماه برگزار خواهد شد.

همچنین امتحانات دانشگاه محقق اردبیلی از 24 دی ماه آغاز خواهد شد.

در استان گیلان نیز امتحانات پایان ترم دانشگاه گیلان با تاخیر و از اول بهمن ماه برگزار می شود.

امتحانات دانشگاه مراغه نیز با توجه به برودت هوا از دوم بهمن آغاز خواهد شد.

در استان همدان نیز امتحانات دانشگاه بوعلی سینا همدان از 25 دی ماه و امتحانات دانشگاه ملایر از اول بهمن ماه آغاز می شود.

امتحانات دانشگاه علامه طباطبایی نیز به دلیل مشکل سوخت و افت فشار گاز به تعویق افتاده است و از اول بهمن ماه آغاز می شود.

دانشگاه تربیت معلم نیز در پردیس کرج امتحانات 22 تا 26 دی ماه را به تعویق انداخت اما پردیس تهران این دانشگاه زمان امتحانات را تغییر نداده و اعلام کرده است که این پردیس تابع تصمیمات استانداری تهران خواهد بود.

دکتر داداش پور مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم نیز در گفتگو با مهر تاکید کرد که امتحانات تنها در دانشگاههایی که از سوی این دانشگاهها و با هماهنگی استانداری های مربوط اعلام شده است، به تعویق افتاده و سایر دانشگاهها در موعد مقرر امتحانات خود را برگزار خواهند کرد. ضمن اینکه برخی دانشگاهها نیز امتحانات خود را آغاز کرده اند.

وی اضافه کرد: دانشگاه علامه طباطبایی تنها به دلیل مشکل افت فشار گاز و مسئله گرمایشی مجبور به تعویق امتحانات شده است.