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۲۱ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۲۱

فتح الله زاده داوطلب نمایندگی مجلس در تهران شد

فتح الله زاده داوطلب نمایندگی مجلس در تهران شد

علی فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عصر امروز با حضور در فرمانداری تهران، در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران ، علی فتح الله زاده در آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس هشتم با حضور در فرمانداری تهران نام خود را در جمع داوطلبان نمایندگی مجلس در تهران ثبت کرد.

 

کد مطلب 619383

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