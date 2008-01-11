به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران، علی فتح الله زاده در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه از سوی کدام جریان و گروه در این دوره از انتخابات ثبت نام کرده است، گفت: بنده به صورت مستقل وارد انتخابات شده ام و نمی خواهم خیلی سیاسی باشم.

وی افزود: احساس می کنم ورزش در جایگاهی قرار دارد که می تواند جوانان ما را از آلودگی ها دور کند و به همین دلیل برای کمک به جوانان وارد عرصه شده ام.

فتح الله زاده اعلام کرد که تاکنون وارد مذاکره با هیچ حزب و جریانی نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در این انتخابات رای می آورید یا خیر گفت: این امر بستگی به نظر مردم دارد چون آنها بهترین قاضی هستند.

مدیر عامل باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می کنید پرسپولیسی ها هم به شما رای می دهند، تصریح کرد: هم استقلالی ها ، هم پاسی ها و سایر تیم ها به بنده رای می دهند و نشان داده اند که در مواقع تخصصی پای کار می آیند.

وی در ارزیابی خود از عملکرد مجلس هفتم نیز گفت: مجلس هفتم مجلسی کاری بود و تعداد مصوبات آن حائز اهمیت بود.

فتح الله زاده در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال نیز گفت: این انتخابات در یک جمع دموکراتیک برگزار شد و حتی نمایندگان AFC نیز آن را تایید کردند.

وی خاطرنشان کرد: در انتخابات فدراسیون فوتبال رقابت بسیار سنگین بود و در برخی حوزه ها انتخابات به دور دوم کشیده شد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان اظهار امیدواری کرد که با انتخاب کفاشیان به ریاست فدراسیون فوتبال وضعیت فوتبال کشور متحول شود.