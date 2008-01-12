مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

با نامزدی چهره های مطرح از هر دو طیف انجام شد؛ آغاز دوئل انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان

قیمت گاز پر مصرف ها تا 30 برابر افزایش پیدا می کند

مسکو: تهدید جلوه دادن ایران مغرضانه است



اعتماد:

رایزنی های البرادعی با مقام های ایرانی آغاز شد، مذاکرات هسته یی در هوای سرد تهران

14 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی در هاله ابهام

گزارش تحلیلی اعتماد از حضور چهره های شاخص در عرصه انتخابات مجلس هشتم، رقابت اقتصادی لیست های انتخاباتی



اعتماد ملی :

احمدی نژاد دلایل قطعی گاز را اعلام کرد: سردی هوا ومشکل فنی

البرادعی وارد ایران شد، ایران در انتظار روابط تازه با آژانس انرژی اتمی

حمل و نقل هوایی منجمد شد، سقوط فرودگاه در برف



ایران :

رئیس جمهور در سفر غیر منتظره به مازندران دستور داد، هدایت گاز به شمال کشور

وزیر بازرگانی در گفت و گو با " ایران " مطرح کرد، کاهش تورم محور تصمیمات اقتصادی

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام: گوشت و مرغ ارزان توزیع می شود



ابرار:

سعید ابوطالب: یک جریان، مجلس هفتم را به گروگان گرفته بود

قیمت خودرو افزایش یافت

یک نماینده : بخش زیادی از مشکلات ریشه در بی تدبیری برخی مسئولان اجرایی دارد



ابتکار:

البرادعی ششمین بار در تهران ، مذاکرات داغ در پایتخت یخ زده

پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی مجلس ، چپ و راست همه آمدند

در بازار چه می گذرد و مسئوکلان چه می کنند؟ رشد 600 درصدی نرخ پودر شوینده



اسرار:

ثبت نام برای تصاحب کرسی های مجلس هشتم؛ رقابت کم سابقه اصلاح طلبان و اصولگرایان

متکی در نوبت استیضاح

دکتر راه چمنی رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور کاندیدای نمایندگی مردم تهران شد



تهران امروز:

مجلس هشتم؛ همه آمدند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد: برداشت 250 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای ساخت ماهواره

افزایش 7 هزار میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش



جام جم:

چهره های شاخص آمدند

دخالت مستقیم رئیس جمهور برای حل مشکل گاز

با سفر البرادعی به تهران آغاز شد، مرحله جدید در روابط ایران و آژانس



جوان:

ثبت نام پایان یافت، رقابت " چهره ها " در انتخابات مجلس هشتم

500 هزار خانوار ایرانی با مشکل قطع گاز مواجهند، قیمت گاز پر مصرف ها تا 30 برابر افزایش می یابد

لاریجانی : آمریکا به آخر خط رسیده است



جمهوری اسلامی:

واکنش اعراب نسبت به سفر بوش به منطقه، اتحادیه عرب: حمایت بوش از اسرائیل ادعای آمریکا در دفاع از حقوق بشر را نابود کرد

عامل بمب گذاری حرم امامین عسکریین(ع): با دریافت 5 هزار دلار آمریکا حرم را منفجر کردم

رئیس جمهور در سفر به مازندران: کمبود گاز در مناطق شمالی کشور تا سه شنبه مرتفع می شود



خراسان:

آخر هفته داغ در فرمانداری ها و ستاد انتخابات کشور ، چهره های شاخص آمدند

موسوی لاری: پیشنهاد استفاده از ناظران بین المللی در ا نتخابات توهین به ملت است

احمدی نژاد بر اراده ایران برای پیشرفت ملت های آمریکای لاتین تاکید کرد



حمایت:

البرادعی در جمعه سرد وارد تهران شد، مذاکرات موثر

دبیر ستاد استعلامات انتخابات مجلس هشتم: تخلفات انتخاباتی را پیگیری می کنیم

مدیر عامل شرکت ملی گاز خبر داد: آغاز دوباره صادرات گاز به ترکیه از روز سه شنبه



حیات نو:

بررسی صلاحیت ها از امروز آغاز شد، ثبت نام قطعی بیش از 5 هزار نفر

گزارش بانک جهانی از عملکرد اقتصادی ایران در سال 2007 ، رشد 5/13 درصدی واردات

14 روز از بحران گاز گذشت، مواجهه 500 هزار خانوار با مشکل قطع گاز



خبر:

به بهانه سفر بوش به خاورمیانه، صلح در خاورمیانه ! امری که با تداوم تجاوز غیر ممکن است

معاون رئیس جمهور: پولدار بودن هنر نیست پول سازی و تولید ثروت مهم است

رئیس کل بانک مرکزی: نگفته ایم بانک ها به واحدهای تولیدی تسهیلات ندهند



دنیای اقتصاد:

موسسه بین المللی رصد کسب وکار جهانی منتشر کرد، چالش های ایران در اقتصاد 2008

پایان ثبت نام برای مجلس هشتم، چهره های مطرح وارد شدند

رکود در کمین اقتصاد بزرگ



سرمایه:

شرکت گاز: 500 هزار خانوار در کشور مشکل افت فشار و قطعی گاز دارند، قیمت گاز پر مصرف ها 30 برابر می شود

البرادعی با هدف ذوب کردن یخ های باقی مانده در مناسبات طرفین وارد تهران شد، مذاکره داغ ایران و آژانس در سرمای کم سابقه پایتخت

در پی سرمای شدید رخ داد: کمبود نان ، شیر و تخم مرغ در شمال ایران



سیاست روز:

نخستین گزارش سیاست روز از بررسی مقایسه ای عملکرد نمایندگان مجلس؛ سنگ محکی بر کار آمدی ساکنان خانه ملت

مذاکرات گرم البرادعی در سرمای تهران

راهکاری جدید برای مقابله با کمبود گاز؛ قیمت گاز پر مصرف ها 30 برابر می شود



صدای عدالت:

بزرگان دو جناح در میدان انتخابات، اصلاح طلبان با جسارت آمدند اصولگرایان با آرامش

سوریه: آماده مذاکره با اسرائیل هستیم

رئیس اتاق بازرگانی : حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی خیالپردازی است



عصر اقتصاد:

مظاهری خبر داد: ادامه اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی

دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد: موضع واحد اقتصادی با ائتلاف جبهه اصلاح طلبان

معاون وزیر نیرو: تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای فروردین اجرا می شود



قدس:

رئیس جمهور: گاز بیشتری به سمت استانهای شمالی هدایت می شود

از سوی سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد، تعویق امتحانات برخی از دانشگاهها

البرادعی امروز بامقام معظم رهبری دیدار دارد



قیام:

محسن هاشمی: مترو به فرودگاه امام می رسد

وعده احمدی نژاد برای حل مشکل گاز تا سه شنبه

رئیس اتاق بازرگانی : حضور کالای ایرانی در بازار جهانی خیال پردازی است



کارگزاران:

بحران گاز در هشت استان

مرعشی در نشست اصلاح طلبان کرمان، نظام متعلق به دولت نهم نیست

گزارش کارگزاران از آخرین روز ثبت نام در وزارت کشور، گرمای ثبت نام در سرمای زمستان



کیهان:

ثبت نام بیش از 5 هزار داوطلب، حریفان در گود زنگ انتخابات نواخته شد

موسوی لاری: پیشنهاد نهضت آزادی توهین به ملت ایران است

حضور رئیس جمهور درساری برای حل مشکل گاز مازندران



همبستگی:

با پایان یافتن ثبت نام نامزدهای مجلس هشتم مشخص شد: آرایش انتخاباتی نیروهای سیاسی

تغییر زمان برگزاری 3 آزمون دانشگاهی

بیزینس مانیتور پیش بینی کرد: 16 فرصت و تهدید برای اقتصاد ایران



همشهری:

رکورد مصرف گاز ، باز هم شکست

بر اساس لایحه بودجه 87، آب ، برق و گاز ، گران نمی شود

ثبت نام تا نیمه شب ادامه داشت، انتخابات مجلس ؛ همه آمدند



هدف واقتصاد:

رئیس جمهور با حضور درمناطق بحرانی برای سه شنبه قول داد، وعده های گرم در روزهای سرد

رکورد مصرف گازوییل کشور از مرز 123 میلیون لیتر در روز گذشت

رونق بورس در روزهای یخبندان