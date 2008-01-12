عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد: توطئه و دسیسه های اسرائیل و آمریکا با مقاومت لبنان و نه سیاست روبرو خواهد شد.

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و امیر کویت درباره برنامه هسته ای ایران رایزنی کردند.

- در همه پرسی گرجستان، مردم این کشور به عضویت گرجستان در ناتو رای مثبت دادند.

- یک فرمانده ارتش عراق اعلام کرد که در عملیات مشترک نیروهای آمریکایی-عراقی شش شهرک در شمال بغداد از وجود عناصر القاعده پاکسازی شد و در این عملیات ده عضو القاعده کشته شدند.

- روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی ادعا کرد: سوریه در حال بازسازی تاسیات هسته ای است که در تاریخ شش سپتامبر 2007 هدف بمباران جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

- دادگاه استیناف آمریکا شکایت ارائه شده از سوی بازداشت شدگان سابق زندان گوانتانامو را رد کرد.

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به آسانی ده سال در عراق باقی خواهند ماند.

- رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که قصد دارد در جریان سفر خود به منطقه، مسئولان عرب را به کمک کردن به کسانی که میانه روهای فلسطین توصیف کرد، برای امضای توافقنامه صلح با اسرائیل تشویق کند.

- پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان بر برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در موعد اعلام شده(18 فوریه) تحت هر شرایطی تاکید کرد.