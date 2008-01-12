الیاس نادران: کسانی که در لیست جبهه متحد قرار نگیرند متعهد به انصراف هستند

به گزارش خبرنگار مستقر در فرمانداری تهران، الیاس نادران پس از ثبت نام در انتخابات مجلس هشتم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما، زاکانی ، کاتوزیان ، فدایی و فروزنده که در انتخابات ثبت نام کرده اید جزء کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان هستید یا خیر، گفت: بله، کاندیدای جبهه متحد هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه که جمع بندی لیست جبهه متحد موکول به کاندیداتوری دوستان شده، شورای مرکزی جبهه متحد به کسانی که در لیست 30 نفره جبهه متحد قرار نگیرد اعلام کرده که از کاندیداتوری در این انتخابات انصراف دهند ، دوستان نیز تعهد خود را اعلام کرده اند.

به گفته این فعال سیاسی اصولگرا تعداد 45 نفر از کاندیداهای احتمالی جبهه متحد در این دوره از انتخابات ثبت نام کرده اند.

نادران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا لاریجانی و ولایتی نیز در انتخابات مجلس هشتم کاندیدا خواهند شد یا خیر، گفت: اگر آقایان لاریجانی و ولایتی تمایل به حضور در انتخابات داشته باشند، جزء لیست متحد قرار خواهند گرفت اما بنده نمی دانم که آیا در این انتخابات ثبت نام می کنند یا خیر.

وی در مورد فرد سرلیست جبهه متحد اصولگرایان نیز گفت: بعید می دانم یک نفر سرلیست جبهه متحد شود. به طور مثال ما در انتخابات مجلس هفتم با دو سرلیست یعنی آقایان حداد و توکلی مواجه بودیم.

عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا بحث سرلیستی مرتضی آقا تهرانی نیز در جبهه متحد مطرح شده است یا خیر، گفت: تا کسی در انتخابات ثبت نام نکند و سرلیست جبهه متحد قرار نگیرد بحثی در مورد سرلیست مطرح نخواهد شد.

نادران در ارزیابی خود از عملکرد مجلس هفتم نیز گفت: مجلس هفتم به لحاظ سابقه اجرایی ، کارشناسی و تجارب دانشگاهی کارشناسی ترین مجلس در طول هفت دوره مجلس شورای اسلامی است. مجلس هفتم فضای آشوب که در مجلس ششم وجود داشت را به فضای کارشناسی در قبال عملکرد دولت های اصلاحات و دولت نهم تبدیل کرد و در برخوردها با افراط و تفریط مواجه نشد.

وی در واکنش به بحث تشکیل جریان جدید اصولگرایی که از سوی سعید ابوطالب مطرح شده است گفت: بنده جریان جدیدی را نمی شناسم ، ما یک اردوگاه اصولگرایی داریم که همه دوستان مصادیق مد نظر رهبر معظم انقلاب را دارا هستند.

نادران در پاسخ به این سئوال که آیا نگران ارائه چند لیست از سوی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم نیستند ، گفت: ما در انتخابات مجلس هفتم با لیست های متعددی از ناحیه جریان اصولگرایی مواجه بودیم ولی در مجموعه آرایش سیاسی، لیست شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی به عنوان لیست اصلی پذیرفته شد. در این انتخابات نیز همه لیست ها حول لیست جبهه متحد ارائه خواهد شد اما جریانات فرعی اصولگرایی نیز می توانند بر اساس تمایلات خود لیست های مختلفی را به مردم ارائه کنند.

رایحه خوش خدمت تعهد داده لیست مستقلی در انتخابات ندهد

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نگران ارائه لیست مستقل از سوی حامیان دولت در انتخابات مجلس هشتم نیستید، گفت: یکی از سه جریانی که جریان اصولگرایی را تشکیل می دهد رایحه خوش خدمت است اما این گروه تعهد داده است که لیست مستقلی در انتخابات نخواهد داشت.

این نماینده مجلس فعلی در واکنش به اظهارات علی شکوری راد که گفته بود خدا از تحصن مجلس ششم راضی بود ، گفت: بنده نمی دانم خدا رضایت خود را چگونه به ایشان القا کرده است، اما زمانی که بنده ناراضی بودن رهبر معظم انقلاب از این تحصن را می بینم ، در راضی بودن خدا نیز تردید دارم.

وی در مورد ترکیب مجلس هشتم نیز گفت: مجلس هشتم کارشناسی تر از مجلس هفتم خواهد بود و نارسایی هایی که به لحاظ رفتارهای حزبی و فراکسیونی انجام شد در مجلس هشتم اصلاح خواهد شد.

نادران در پاسخ به این سئوال که با وجود مشکلات اقتصادی کشور به چه میزان امید دارید مردم به اصولگرایان روی آورند ، گفت: اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی می افتد، برگرفته از رفتار دولت و مجلس نیست بلکه مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار اتفاقات داخل اقتصاد را شکل می دهند. برای مردم این مهم است که گروهها چقدر به مطالبات واقعی آنها پاسخ دهد.

وی در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد سهم خواهی در جبهه متحد اصولگرایان سئوال کرد ، گفت: اساسا در جبهه متحد مسئله سهم خواهی و سهمیه بندی و اینکه افرادی که در لیست جای می گیرند مدافع یا مخالف دولت هستند ، محور بحثها نیست بلکه لیست جبهه متحد بر اساس سوابق ، تعهد و کارامدی افراد بسته خواهد شد.