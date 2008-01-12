کلات مهمترین مرکز ژرم پلاسم گردوی خراسان رضوی است

محمد قیصری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: آموزش باغداران و آشنایی آنان با اصول فنی و نوین باغداری گردو در کنار سرمایه گذاری و کمکهای فنی به آنها از گامهای اساسی در تولید پایدار و حفظ و نگهداری این ژنوتیپها به عنوان یک ثروت ملی است.

وی بیان داشت: گردو دارای برخی خصوصیات زراعی منحصر به فرد است که در شرایط شهرستان کلات هیچ محصول باغی دیگری توانایی رقابت با آن را ندارد.

قیصری سطح زیر کشت باغهای گردو در کلیه میکروکلیماهای کلات را رو به افزایش دانست و تصریح کرد: گردو در پنج حوزه آبخیز و در کلیه مناطق آب و هوایی این شهرستان پرورش داده می شود اما عمده سطح زیر کشت و محصول کیفی در دهستان هزار مسجد تولید می شود.

وی ادامه داد: در این دهستان در 600 هکتار از اراضی باغی کشت گردو انجام می شود و متوسط تراکم کاشت، 80 درخت در هکتار و میزان تولید، سه هزار کیلوگرم در هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی کلات عنوان کرد: به علت تنشهای محیطی به خصوص سرما زدگی، میزان تولید گردو در سالهای مختلف متغیر است.

وی پیش بینی کرد: امسال از سطح 600 هکتار از باغهای بارور شهرستان کلات، یک هزار و 200 تن گردوی مرغوب برداشت شود.