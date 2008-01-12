  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۳۳

رشیدی به بازیگران "رودکی" پیوست

رشیدی به بازیگران "رودکی" پیوست

داود رشیدی به جمع بازیگران نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" به کارگردانی علی پویان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، "رودکی، جادوگر واژگان سبز" نوشته ایوب آقاخانی است و بهروز غریب‌پور طراحی صحنه و لباس و فرزانه کابلی طراحی حرکات نمایشی آن را بر عهده دارند. این نمایش به همت بنیاد فرهنگی رودکی حمایت و تولید می‌شود و از 27 بهمن تا آخر اسفند 86 در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

در این نمایش ایرج راد، عنایت بخشی، اصغر همت، امیر دژاکام، رسول نجفیان، آتش تقی‌پور، اردلان شجاع‌کاوه، حسین خانی‌بیک، الهام پاوه‌نژاد، افسانه ماهیان، علی گوهری، کرامت رودساز، علی بی‌غم و ... نیز به عنوان بازیگر حضور دارند. "رودکی، جادوگر واژگان سبز" بعد از اجرای عمومی امسال خود، سال 87 نیز چند اجرای بین‌المللی خواهد داشت.

کد مطلب 619585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها