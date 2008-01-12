رشیدی به بازیگران "رودکی" پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، "رودکی، جادوگر واژگان سبز" نوشته ایوب آقاخانی است و بهروز غریبپور طراحی صحنه و لباس و فرزانه کابلی طراحی حرکات نمایشی آن را بر عهده دارند. این نمایش به همت بنیاد فرهنگی رودکی حمایت و تولید میشود و از 27 بهمن تا آخر اسفند 86 در تالار وحدت روی صحنه میرود.
در این نمایش ایرج راد، عنایت بخشی، اصغر همت، امیر دژاکام، رسول نجفیان، آتش تقیپور، اردلان شجاعکاوه، حسین خانیبیک، الهام پاوهنژاد، افسانه ماهیان، علی گوهری، کرامت رودساز، علی بیغم و ... نیز به عنوان بازیگر حضور دارند. "رودکی، جادوگر واژگان سبز" بعد از اجرای عمومی امسال خود، سال 87 نیز چند اجرای بینالمللی خواهد داشت.
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