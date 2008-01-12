درخواست بوش از کشورهای عربی برای حمایت از روند سازش با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"جرج بوش" در نطق رادیویی هفتگی خود از کویت که در چارچوب سفر منطقه ای خود، روز جمعه وارد آن شده است، گفته است در سفر خود به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طی روزهای آتی از آنها خواهد خواست تا نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

وی با ادعای اینکه توافق صلح می تواند در سال جاری میلادی حاصل شود، افزود:" آمریکا همه آنچه را در توان دارد برای تشویق این مذاکرات و توسعه آشتی بین اسرائیلیها و فلسطینیها به کار خواهد گرفت."

بوش گفت :" اما جامعه بین المللی هم مسئولیتی برای کمک به این امر دارد. به ویژه کشورهای عربی منطقه خلیج فارس برای حمایت از ابومازن ( رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین)، "سلام فیاض" نخست وزیر این تشکیلات و دیگر رهبران فلسطینی که برای برقراری صلح کار می کنند و همچنین کار برای آشتی بیشتر بین اسرائیل و جهان اسلام مسئولیتی دارند."

رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت:" رسیدن به این دیدگاه نیازمند تصمیمات سخت و امتیازهای دردناک از هر دو طرف است."

رئیس جمهوری آمریکا بعد ازظهر روز گذشته در تداوم سفر دوره ای خود به منطقه خاورمیانه و بعد از پایان سفرش به سرزمین های اشغالی وارد کویت شد تا با مقامهای این کشور مذاکراتی را انجام دهد.

