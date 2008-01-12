شعبه جرایم انتخاباتی در کرج راه اندازی شد

سیدمحمد میرشفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شعبه رسیدگی به جرائم انتخاباتی با هدف صیانت از آرای مردم و به منظور بررسی سوابق نامزدهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ایجاد شده است تا افراد صالح را برای در دست گرفتن امور مردم به شهروندان معرفی کند.

وی افزود: صیانت و پاسداری از آرای مردم یکی از وظایف دستگاه قضایی است و مسئولان اجرایی در این شعبات نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار گیرند.

میرشفیعی خاطرنشان کرد: در انتخابات، هر شخصی با هر عنوانی بخواهد در مسیرقانون شکنی قرار گیرد و به حقوق مردم تجاوز کند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و این افراد باید بدانند که این نظام اجازه هیچ نوع سوء استفاده ای را به افراد نمی دهد.

رئیس دادگستری شهرستان کرج با اعلام اینکه رئیس شعبه 116 جزایی دادگستری شهرستان کرج رسیدگی به شعبه جرایم انتخاباتی را بر عهده دارد یادآور شد: یک ستاد فرعی استعلامات نیز آغاز به کار کرده است و طی 24 ساعت شبانه روز در دادگستری کرج مستقر است.