آغاز مرحله برگشت لیگ برتر والیبال / دورخیر برای قهرمانی و بقا در لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته اول از مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشورچهارشنبه هفته گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد. این رقابت ها فردا با انجام بازی های هفته دوم آغاز می شود. درحالیکه تیم گل گهر سیرجان در این هفته از مسابقات با قرعه استراحت روبه رو است. برنامه سایر بازی ها به این ترتیب است:

سایپا تهران - شهرداری همدان ( تهران - ساعت 15)

بازیکنان سایپا که با ادعای قهرمانی دیدارهای خود را شروع کردند در دور رفت با حمید موحدی در چهار مسابقه متحمل شکست شدند و حتی در جدول رده بندی پائین تر از تیم تازه تاسیس پردیس قرارگرفتند. این تیم دیدارهای مرحله برگشت را با فرید صائبی سرمربی جدید خود آغاز می کند تا شاید بتواند به هدف خود برای حضور در صدر جدول برسد. اولین آزمون این تیم با سرمربی جدید برابر تیمی است که در دور رفت اولین برد خود را با شکست سایپا به دست آورد. با این حساب کسب پیروزی در بازی فردا برای سایپا و صائبی مهمتر از همیشه است.

داوران: شفقی، شوشتری ناظر: راهجردیان

پتروشیمی بندرامام - پردیس متحد قزوین (ماهشهر - ساعت 16)

درحالیکه شاگردان ست کوویچ در مرحله رفت مسابقات نتوانستند انتظارات طرفداران خود را به خوبی اجابت کنند بازیکنان پردیس در اولین حضور خود در این تیم تازه شکل گرفته به بهترین نتایج ممکن دست یافتند و حتی یکی از رئوس مثلث قهرمانی را به خود اختصاص دادند. قزوینی ها به قصد تثبیت موقعیت خود به ماهشهر می روند درحالیکه بسکتبالیست های این منطقه در اندیشه بهتربازی کردن هستند.

داوران: پورکاشیان، ابراهیم زاده ناظر: صدری

ارومدشت ارومیه - استقلال گنبد ( ارومیه - ساعت 17)

رقابت دو تیم برای فاصله گرفتن از ته جدول دیدنی خواهد شد. البته گنبدی ها که در بازی رفت پیروز میدان شدند و فعلا هم سه امتیاز بیشتر از حریف خود دارند امید بیشتری برای فرار از این موقعیت دارند. اما اگر بسکتبالیست های گنبد می خواهد در پایان مرحله برگشت مجوز بقا در لیگ را بگیرند باید از همین فردا کسب پیروزی ها ی خود را آغاز کنند.

داوران: فیروزی، آقایی ناظر: فاضلی

اتکا تهران - بانک صادرات مشهد ( تهران - ساعت 17)

مشهدی ها با تجربه ای که از انجام 12 بازی به دست آورده اند امید دارند تا بتوانند درمرحله برگشت نتایج بهتری را به نام خود ثبت کنند تا از موقعیت نزدیک به سقوط رده دهم جدول نجات یابند. اتکا هم با خیالی آسوده به روزهای بهتر خود در لیگ می اندیشد.

داوران: محسنی، جعفری ناظر: نعمتی

سنگ آهن بافق یزد - پیکان تهران (یزد - ساعت 17)

قهرمان نیم فصل نخست رقابت ها برای آنکه قهرمانی پایان فصل را هم به نام خود بزند بدون توجه به نام حریف فقط به شکست آنها فکر می کند. فرقی ندارد که پیکان فردا با رقیب خود دیدار داشته باشد یا اینکه به مصاف یک تیم میانه جدولی مثل سنگ آهن بافق یزد برود فقط باید برنده از زمین خارج شود.

داوران: حق بین، سرمست ناظر: جلایر

استیل آذین تهران - پگاه ارومیه (تهران - ساعت 19)

شاگردان رسول بنایی که در فاصله یک پله ای و یک امتیازی پیکان قرار دارند امید زیادی برای رسیدن و پیشی گرفتن از این دارند. آنها با این اندیشه به تهران می آیند تا با شکست شاگردان مربی تیم ملی یک گام دیگر به آرزوی خود نزدیک شوند. در آن سوی میدان هم حسین معدنی و بازیکنانش عزم خود را جزم کرده اند تا استیل آذین را به رده ای در خور شان برسانند.

داوران: کاظمی، سقلی ناظر: درخشنده

رده بندی تیم های شرکت کننده در رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور درپایان دیدارهای نیم فصل نخست به این ترتیب است:

1- پیکان تهران (23 امتیاز)

2- پگاه ارومیه (22امتیاز)‌

3- پردیس متحد قزوین (21 امتیاز)

4- سایپا تهران (21 امتیاز)‌

5- اتکا تهران (18 امتیاز)

6- شهرداری همدان (18 امتیاز)

7- تربیت یزد (17 امتیاز)‌

8- پتروشیمی بندرامام (17 امتیاز)

9- استیل آذین تهران (17 امتیاز)‌

10- بانک صادرات مشهد (16 امتیاز)‌

11- گل گهر سیرجان (15 امتیاز)

12- استقلال گنبد (15 امتیاز)

13- ارومدشت ارومیه (12 امتیاز)