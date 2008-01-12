دو هزار قبضه سلاح غیر مجاز در فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ مسعود روستا، پیش ازظهر امروز در نشستی خبری افزود: از کل سلاح های غیر مجاز کشف شده، 579 اسلحه جنگی و یک هزار و 910 قبضه اسلحه نیز شکاری بوده است ضمن اینکه در این رابطه پنج هزار و 838 عدد مهمات نیز در سطح فارس کشف شد.

رئیس پلیس اطلاعات استان فارس با تشریح دیگر کشفیات و فعالیتهای صورت گرفته از سوی پلیس اطلاعات استان طی مدت مذکور اظهار داشت: طی این مدت ماموران پلیس امنیت اخلاقی موفق به کشف 64 هزار و 987 لیتر مشروبات الکلی دست ساز و 42 هزار و 595 قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی و سه هزار و 619 عدد تجهیزات ماهواره شدند.

سرهنگ روستا یادآور شد: طی سه ماهه سوم سال جاری، یک هزار و 633 نفر در خصوص بدحجابی و جریحه دار نمودن عفت عمومی، یک هزار و 155 نفر در خصوص مزاحمت برای نوامیس مردم، 215 نفر در ارتباط با تهیه و توزیع مشروبات الکلی، 89نفر در خصوص تهیه و توزیع محصولات ضد فرهنگی، 821 نفر پیرامون ایجاد آلودگی صوتی و 193 نفر از اراذل و اوباش نیز اعمال قانون و یا دستگیر شدند.

وی با اشاره به فعالیتهای اخیر اداره نظارت بر اماکن عمومی استان در سه ماهه سوم سال جاری نیز عنوان کرد: در این مدت یک هزار و 550 واحد صنفی پلمب و از 18هزار و 710 واحد صنفی نیز به صورت محسوس و نامحسوس بازدید شد.