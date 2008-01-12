  1. استانها
  2. فارس
۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

دو هزار قبضه سلاح غیر مجاز در فارس کشف شد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات استان فارس از کشف دو هزار و 480 قبضه اسلحه غیر مجاز در سطح استان طی سه ماهه سوم سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ مسعود روستا، پیش ازظهر امروز در نشستی خبری افزود: از کل سلاح های غیر مجاز کشف شده، 579 اسلحه جنگی و یک هزار و 910 قبضه اسلحه نیز شکاری بوده است ضمن اینکه در این رابطه پنج هزار و 838 عدد مهمات نیز در سطح فارس کشف شد.

رئیس پلیس اطلاعات استان فارس با تشریح دیگر کشفیات و فعالیتهای صورت گرفته از سوی پلیس اطلاعات استان طی مدت مذکور اظهار داشت: طی این مدت ماموران پلیس امنیت اخلاقی موفق به کشف 64 هزار و 987 لیتر مشروبات الکلی دست ساز و 42 هزار و 595 قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی و سه هزار و 619 عدد تجهیزات ماهواره شدند.

سرهنگ روستا یادآور شد: طی سه ماهه سوم سال جاری، یک هزار و 633 نفر در خصوص بدحجابی و جریحه دار نمودن عفت عمومی، یک هزار و 155 نفر در خصوص مزاحمت برای نوامیس مردم، 215 نفر در ارتباط با تهیه و توزیع مشروبات الکلی، 89نفر در خصوص تهیه و توزیع محصولات ضد فرهنگی، 821 نفر پیرامون ایجاد آلودگی صوتی و 193 نفر از اراذل و اوباش نیز اعمال قانون و یا دستگیر شدند.

وی با اشاره به فعالیتهای اخیر اداره نظارت بر اماکن عمومی استان در سه ماهه سوم سال جاری نیز عنوان کرد: در این مدت یک هزار و 550 واحد صنفی پلمب و از 18هزار و 710 واحد صنفی نیز به صورت محسوس و نامحسوس بازدید شد.

کد مطلب 619688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها