سرانه ورزشی کرج تا پایان برنامه چهارم به یک متر افزایش می یابد

علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در شهرستان کرج 24 پروژه شامل 14 پروژه استانی، شش پروژه ملی، دو پروژه روستایی و یک پروژه محلی در حال احداث است.

وی افزود: احداث سالن ورزشی کیانمهر از چهار پروژه مصوب شده سفر رئیس جمهور به این شهرستان بود که در چند ماه گذشته افتتاح شد و سالن ارم فردیس با 65 درصد پیشرفت فیزیکی و سالن میانجاده با 35 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث هستند و زمین منطقه حصار نیز تحویل گرفته شد و اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان اختصاص یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: پروژه های سالن مرکزی خیابان مطهری، مجموعه تختی مهرشهر و سالن ورزشی ارم فردیس از مصوبات سفر ریاست جمهوری تا دهه فجر امسال افتتاح می شود و دو پروژه روستایی نسا آسارا و رحمانیه بخش اشتهارد با 60 درصد پیشرفت فیزیکی مشغول به کار هستند.

رئیس تربیت بدنی شهرستان کرج عنوان کرد: بر اساس استانداردهای تعریف شده برای هر ده هزار نفر، یک سالن ورزشی و برای هر 30 هزار نفر یک استخر نیاز است در حالیکه در شهرستان کرج برای جمعیت یک میلیون و هشتصد هزار نفری تنها 100 سالن ورزشی و 40 استخر وجود دارد.

وی یادآور شد: به زودی مطالبات ابتدایی صورت گرفته جهت احداث خوابگاه محلی که جزء پروژه های محلی است با کمک شورای شهر شروع خواهد شد.

فیروزگاه بیان داشت: احداث 10 سالن ورزشی و اعتبار سالن تیراندازی مجموعه انقلاب، خوابگاه، استخر بانوان و تخریب و بازسازی سالن تختی که بیش از 40 سال قدمت دارد از پروژه های مصوب در سفر رئیس تربیت بدنی به این شهرستان است.

رئیس تربیت بدنی کرج اعلام کرد: اعتبارات اختصاصی به هیئت وزنه برداری، یک میلیارد ریال، به هئیت تیر و کمان 500 میلیون ریال، تکمیل ساختمان هیئت فوتبال شریعتی 200 میلیون ریال و استخر بانوان یک میلیارد و 500 میلیون ریال اختصاص یافته است.