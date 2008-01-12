بی مهری لایحه بودجه 87 با دانشگاه پیام نور

دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : دانشگاه پیام نور در سال جاری 171 پروژه عمرانی در دست اجرا دارد که تکمیل این پروژه ها به حجم بالایی از اعتبارات نیاز دارد و این در حالی است که بودجه عمرانی پیش بینی شده برای دانشگاه پیام نور در سال 87 حدود 9 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: بودجه عمرانی دانشگاه پیام نور در سال آینده در مقایسه با سال جاری رشد قابل توجه ای نداشته است.
مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در خصوص سرانه ای شدن بودجه دانشگاه پیام نور نیز گفت: در حال حاضر بودجه دانشگاه نه تنها سرانه ای شده است بلکه برای سال آینده به میزان نرخ تورم نیز افزایش نداشته است.
وی اضافه کرد: در صورت عدم کمک مجلس دانشگاه پیام نور برای سال آینده با دو هزار میلیارد ریال کمبود بودجه روبه رو خواهد شد.
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