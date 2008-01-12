تب بازیهای رایانه ای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بالا گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از یک دهه است که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تبدیل به یک موضوع مهم برای ساخت بازیهای رایانه ای شده است به طوری که هر چهار سال یک بار و با نزدیک شدن به این انتخاب این گونه بازیها به سرعت وارد بازار می شوند و در هر دوره بر کیفیت شبیه سازی و جلوه های سه بعدی رایانه ای آن افزوده می شود.

یکی از معروفترین بازیها با موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازی رایانه ای " President Forever" نام دارد. این بازی از سال 1992 تقریبا در تمام دوره های ریاست جمهوری آمریکا وارد بازار شده است و نسخه ویژه انتخابات سال 2008 آن نیز به تازگی وارد بازار شده است.

هدف از این بازی انتخاب مناسب بهترین نامزد ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور است و از جنبه های بازی، President Forever یک شبیه سازی سه بعدی پیشرفته است و به بازیکن این امکان را می دهد که تمام جنبه های استراتژی انتخابات را برای پیروزی نامزد مورد نظر خود کنترل کند.

همچنین کاربر می تواند علاوه بر بازی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سایت شرکت تولیدکننده این بازی، بازیهای مربوط به انتخابات در کانادا، آلمان، انگلیس، استرالیا و بریتیش کلمبیا را بارگذاری کند.

براساس گزارش Globe and Mail، از دیگر بازیهای رایانه ای با محتوای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که برای انتخابات سال 2008 به روز شده اند می توان به Power Politics III و Fantasy Politics Usa اشاره کرد.