980 مبلغ و مبلغه به شهرها و روستاهای استان سمنان اعزام شدند

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این تعداد روحانی اعزامی در مناطق تبلیغی خود به تبیین فلسفه قیام عاشورا، آموزشهای احکام و مسائل دینی و گفتگو با مردم می پردازند.

وی محور قرار دادن مردم در عرصه تبلیغ را مهم ترین هدف این سازمان دانست و افزود: از دیگر اهداف سازمان تبلیغات اسلامی بهره گیری از تبلیغ سنتی و به روز کردن آن به وسیله ابزارهای مدرن برای افزایش کیفیت محتوای تبلیغ است و امید داریم کیفیت این برنامه ها روز به روز افزایش یابد.

روحانی نژاد به فعالیت یک هزار و ‪ ۳۴۰ ‬ تشکل فرهنگی دینی ثبت شده در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: از این تعداد ‪ ۳۶ ‬ تشکل در قالب انجمن اسلامی ‪ ۱۰۰ ‬ تشکل در قالب کانون فرهنگی و بقیه شامل هیئتهای مذهبی هستند .