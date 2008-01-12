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۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۶

980 مبلغ و مبلغه به شهرها و روستاهای استان سمنان اعزام شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: بیش از 750 مبلغ و 230 مبلغه در ماه محرم به شهرها و روستاهای استان سمنان اعزام شدند.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این تعداد روحانی اعزامی در مناطق تبلیغی خود به تبیین فلسفه قیام عاشورا، آموزشهای احکام و مسائل دینی و گفتگو با مردم می پردازند.

وی محور قرار دادن مردم در عرصه تبلیغ را مهم ترین هدف این سازمان دانست و افزود: از دیگر اهداف سازمان تبلیغات اسلامی بهره گیری از تبلیغ سنتی و به روز کردن آن به وسیله ابزارهای مدرن برای افزایش کیفیت محتوای تبلیغ است و امید داریم کیفیت این برنامه ها روز به روز افزایش یابد.

روحانی نژاد به فعالیت یک هزار و ۳۴۰تشکل فرهنگی دینی ثبت شده در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: از این تعداد ۳۶تشکل در قالب انجمن اسلامی ۱۰۰تشکل در قالب کانون فرهنگی و بقیه شامل هیئتهای مذهبی هستند.

وی با اشاره به فعالیت یک هزار و ۲۰۴هیات مذهبی در استان سمنان گفت: تغذیه فکری جوانان در مراکز مذهبی و فرهنگی، برگزاری همایش‌ها، اقامه نماز جماعت و از جمله برنامه‌های محرم برای هیئتهای مذهبی است.

کد مطلب 619748

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