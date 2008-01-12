به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"جرج بوش" پس از دیدار با فرماندهان ارشد سیاسی و نظامی خود در عراق در یک پایگاه آمریکایی در کویت، به تکرار این ادعاها پرداخت.

وی پس از دیدار با ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق و "رایان کروکر" سفیر آمریکا در این کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: آمریکا همچنان خواستار کاهش گردانهای خود در عراق از رقم 20 گردان به 15 گردان است.

بوش ادعا کرد:" سطح خشونتها به شکل محسوسی کاهش یافته است. امید به بغداد و شهرها و روستاهای عراق باز می گردد."

وی گفت :" یک گردان ارتش و یک واحد اعزامی نیروی دریایی به وطنشان بازگشته اند و نیروی دیگری جایگزین آنها نخواهد شد. در ماههای آتی، درباره چهار گردان دیگر و دو گردان نیروی دریایی نیز این مسئله انجام خواهد شد."

وی با تکرار اتهامات واهی علیه ایران ادعا کرد:"سوریه باید هر چه بیشتر ورود تروریستها به عراق به ویژه بمبگذاران انتحاری را متوقف کند. ایران باید حمایت از گروههای ویژه شبه نظامی را که به نیروهای ائتلاف و عراقی حمله می کنند و مقامهای عراقی را می ربایند و آنها را می کشند، متوقف کند."

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه فرافکنیهای خود علیه ایران که همواره نقشی سازنده درعراق داشته، مدعی شد:" نقش ایران در تحریک خشونتها آشکار شده است . عوامل ایرانی در بازداشت ما هستند و ما در حال فهمیدن چیزهای بیشتری درباره این مسئله هستیم که چطور ایران از گروههای افراطی با آموزش و کمک مرگبار خود به آنها حمایت کرده است."

سفر غیرمنتظره بوش به عراق در طول سفر وی به خاورمیانه رد نشده است.

رئیس جمهوری آمریکا بعد ازظهر روز گذشته در تداوم سفر دوره ای خود به منطقه خاورمیانه و بعد از پایان سفرش به سرزمین های اشغالی وارد کویت شد تا با مقامهای این کشور مذاکراتی را انجام دهد.