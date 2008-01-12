شش میلیون دلار انواع گل از شهرستان محلات صادر شد

علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان صادرات، شامل یک میلیون و 900 هزار انواع گل شاخه بریده، چهار میلیون و 250 هزار درخت زینتی و نیز انواع گلهای آپارتمانی است.

وی با اشاره به اینکه صادرات گل طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد افزایش داشته است، یادآور شد: صادرات گل این شهرستان به کشورهای هلند، ژاپن، تایلند، انگلستان، عراق، قطر، آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان صورت گرفته است.

صفری خاطر نشان کرد: در حال حاضر سطوح زیرکشت گلهای شاخه ‌ای یک میلیون و 899 هزار و 500 مترمربع، سطوح زیرکشت گیاهان آپارتمانی 237 هزار مترمربع، درخت و درختچه ‌های زینتی یک میلیون و 455 هزار مترمربع، گیاهان فصلی و نشایی دو میلیون و 290 هزار مترمربع، گل و گیاهان زینتی هشت میلیون و 662 هزار و 500 متر مربع است.

وی اظهار داشت: میزان تولید گلهای شاخه ‌ای در محلات به 151 میلیون و 640 هزار و 250 شاخه و میزان تولید گلهای فصلی و نشایی نیز به 591 میلیون شاخه رسیده است.