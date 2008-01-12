شرایط روحی صباباتری مطلوب نیست / بازیکنان با افت فنی روبه رو شده اند

مهران شاهین طبع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اگرچه در باز ی های گذشته پیروز میدان بوده و هم اینک هم در صدر جدول قرار داریم اما به هیچ وجه از شرایط کلی تیم و به خصوص وضعیت آمادگی بازیکنان راضی نیستم.

وی افزود: هدف صباباتری تنها کسب پیروزی نیست بلکه نوع و کیفیت بازی هم برای ما حائز اهمیت است در حالیکه بازیکنان اخیرا در این زمینه عملکرد ضعیفی از خود نشان داده اند و تنها برای دست یابی به آنچه ظاهر هدف ما است تلاش کرده اند.

شاهین طبع با انتقاد از کار گروهی بازیکنانش تصریح کرد: آمادگی فردی بازیکنان خوب است اما ازاین آمادگی در کار گروهی به طور کامل استفاده نمی شود. همین مسئله کیفیت بازی های تیم را پائین آورده و موجبات نگرانی را در کادر فنی ایجاد کرده است.

سرمربی تیم صباباتری با بیان این که کار این تیم در مرحله پلی اف سخت تر خواهد شد خاطرنشان کرد: شاید در این مرحله از رقابت ها تنها کسب 2 امتیاز بازی کمک بزرگی برای تیم باشد اما در مراحل بالاتر و به ویژه مرحله پلی اف امتیاز کامل مسابقه نصیب تیمی می شود که بازی با کیفیت تری داشته باشد و اگر ما با همین روند به بازی های ادامه دهیم شانسی برای فینالیست شدن پیدا نمی کنیم.

وی در ادامه گفت: باید با ایجاد تغییراتی در نحوه تمرینات تیم را از این شرایط دور کنیم. مرگ آیدین نیکخواه بهرامی ضربه سنگینی برای بازیکنان صباباتری بود و به راحتی از ذهن نمی رود اما من از همه آنها می خواهم به خاطر هم تیمی خود هر چه زودتر به روزهای اوج بازگردند.

شاهین طبع در مورد مصدومیت ماکان دیوماسی اظهارداشت: آسیب دیدگی این بازیکن ازناحیه مچ پا تا حدی بهبود پیدا کرده اما برای آنکه این مصدومیتش تشدید نشود طی یک هفته آینده هم از وی استفاده نمی کنیم.