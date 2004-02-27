پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 به امسال نمي رسد ، بازنشستگان منتظر نباشند

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : پيش بيني شده براي تامين منابع لازم جهت پرداخت پاداش بازنشستگان 2 درصد از منابع شركتها كسر شود كه اين روند در حال حاضر ادامه دارد اما تاكنون تمامي شركتها 2 درصد عوارض خود را پرداخت نكرده اند و منابع لازم جهت پرداخت پاداش به طور كامل تامين نشده است .

وي ادامه داد : مسئله پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 در حال حاضر تحت شعاع بحث كليات بودجه قرار گرفته است و همين مسئله باعث شده تا بحث پرداخت پاداش بازنشستگان تا حدودي فراموش شود .

وي گفت : با وجود اينكه مقداري از منابع پرداخت پاداش بازنشستگان تامين شده است اما نمي توان فقط پاداش تعدادي از بازنشستگان را پرداخت كرد بلكه پرداخت پاداش بايد در يك زمان و به صورت هماهنگ انجام پذيريد.

مدير كل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص پرداخت عيدي بازنشستگان گفت : باز نشستگان تا پايان اسفند ماه به طور حتم عيدي خود را دريافت خواهد كرد .