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۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۰۳

مدير كل امور اجتماعي سازمان مديريت در گفتگو با " مهر " : پس از ماهها وعده و وعيد

پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 به امسال نمي رسد ، بازنشستگان منتظر نباشند

پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 به امسال نمي رسد ، بازنشستگان منتظر نباشند

سرانجام پس از ماه ها وعده و وعيد و كش و قوس هاي فراوان ، مدير كل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد : به لحاظ اينكه زمان لازم براي اجرايي كردن پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 وجود ندارد اين كار تا پايان سال انجام نمي شود .

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : پيش بيني شده   براي  تامين منابع لازم جهت پرداخت پاداش بازنشستگان  2 درصد  از منابع شركتها كسر شود كه اين روند در حال حاضر ادامه دارد اما تاكنون تمامي شركتها 2 درصد عوارض خود را پرداخت نكرده اند و منابع لازم جهت پرداخت پاداش به طور كامل تامين نشده است .

وي ادامه داد :  مسئله پرداخت پاداش بازنشستگان قبل  از سال 79  در حال حاضر تحت شعاع بحث كليات بودجه قرار گرفته است و همين مسئله باعث شده تا بحث پرداخت پاداش بازنشستگان تا حدودي فراموش شود .

وي گفت : با وجود اينكه مقداري از منابع  پرداخت پاداش بازنشستگان تامين شده است اما نمي توان فقط پاداش تعدادي از بازنشستگان را پرداخت كرد بلكه  پرداخت پاداش بايد در يك زمان و به صورت هماهنگ  انجام پذيريد. 

مدير كل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص پرداخت عيدي بازنشستگان گفت : باز نشستگان تا پايان اسفند ماه به طور حتم عيدي خود را دريافت خواهد كرد .

کد مطلب 61986

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