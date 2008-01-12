استاندار مازندران از صبر و متانت مردم استان قدردانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت در حاشیه جلسه ستاد بحران مازندران در محل استانداری در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از حضور ریاست محترم جمهوری به مازندران با اشاره به پیام تشکر مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار مازندران ضمن عذرخواهی از ایجاد بحران در استان به مردم قول داد هر چه سریعتر بحران قطعی گاز در استان پایان یابد.

وی خاطر نشان کرد: حضور رئیس جمهوری در مازندران معنای کامل عدالت محوری، مهر ورزی و مردم مداری است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری به استان برکات بسیاری برای مردم استان به ارمغان خواهد آورد ضمن بیان برکات ویژه نزولات آسمانی به مردم نوید داد تا 50 هزار تومان در فیش گاز مشترکان مازنی لحاظ شود.

شفقت با بیان اینکه با تزریق گاز از طریق ایستگاههای تقویت فشار کشور مشکل قطعی گاز مازندران تا اواسط این هفته به طور کامل رفع می شود، یادآور شد: پس از رفع مشکل برای رسیدن وضعیت منازل به حالت عادی 24 ساعت زمان نیاز است.

وی با اعلام اینکه نان مورد نیاز مردم استان نیز به اندازه کافی تامین شده است گفت: 10 کامیون نان لواش در انبارهای بازرگانی استان آماده ارائه به مردم استان است.

شفقت با بیان اینکه وضعیت برودت هوا تا دوشنبه این هفته ادامه خواهد داشت: از مردم خواست تا در مصرف سوخت های جایگزین خود صرفه جویی و در نگهداری آن کمال دقت را داشته باشند تا در آینده از این وسایل استفاده شود.

استاندار مازندران یادآور شد: تاکنون حدود 30هزار وسیله گرمایشی توسط هلال احمر استان به فرمانداری تحویل شده تا بین ساکنان استان توزیع شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران نیز در سخنانی گفت: از آغاز بحران قطعی گاز در استان تاکنون 435 نفر بر اثر گاز گرفتگی، 148 نفر بر اثر سرخوردن و شکستگی به بیمارستان ها و مراکز درمانی استان مراجعه کردند.

دکتر قاسمعلی خراسانی با اشاره به بارگشایی خوابگاههای دانشجویی تا چند روز آینده از اعضای ستاد بحران استان خواست تا فکری برای تهیه سوخت جایگزین یا وصل مجدد گاز این واحدها شود.

قطعی گاز در مازندران 15 روز است که زندگی مردم شهرهای مرکزی استان را مختل کرده است.