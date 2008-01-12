به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر جلیلی ، دبیر شورایعالی امنیت ملی در دیدار صبح امروز با محمد البرادعی مدیر کل آژانس انرژی اتمی گفت: ایران معاهده NPT و اساسنامه آژانس را بهترین پارادایم مشترک در موضوع فعالیت ها و همکاریهای هسته ای می داند.

در این ملاقات که بیش از یکساعت و نیم بطور انجامید، دکتر جلیلی تاکید کرد: ایران ضمن پافشاری بر اعمال حقوق مسلم خود در دستیابی و بهره گیری از انرژی و فناوری صلح آمیز هسته ای ، بر اجرای تکالیف خود در چارچوب NPT و آژانس پایبند است.

در این دیدار محمد البرادعی مدیر کل آژانس انرژی اتمی نیز اظهار داشت که با همکاری فعالانه و سازنده ایران با آژانس پیشرفت های بسیار خوبی در خصوص حل مسائل باقیمانده بدست آمده است.

طرفین در این ملاقات، ضمن تاکید بر این که باید راهکارهای مناسبی برای عادی شدن وضعیت موجود دنبال شود، تاکید کردند این اصل منطقی که "ایران یک استثنا نیست" می بایست مبنا قرار گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه ایران برای آژانس بین المللی انرژی اتمی بعنوان یک مرجع بین المللی که می تواند در ایجاد توازن بین حقوق و تکالیف هسته ای کشورها نقش سازنده ای ایفا نماید اعتبار قابل است ، اظهار داشت: موضوع فعالیتهای هسته ای ایران آزمون خوبی برای همه طرف ها بود. ملت ایران در این آزمون با انجام رفتار قانونی و منطقی و اجرای کلیه تکالیفش در چارچوب NPT از یکسو و پایداری در عدم چشم پوشی از اعمال حقوق هسته ای از سوی دیگر و نیز انجام اقدامات اعتماد سازی خود از این آزمون سربلند بیرون آمده است.

جلیلی ضمن استقبال از نقش سازنده البرادعی گفت: تقویت عملکرد حرفه ای و بی طرفانه و رفتار غیر سیاسی این نهاد موجب اعتبار آژانس می شود و این نقش سازنده آژانس را در این آزمون تقویت می کند. اگر چه برخی از قدرتها تلاش داشته اند که با تخریب روند عملکرد تخصصی و بی طرف انه آژانس در جریان راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران ، جایگاه آژانس را تنزل دهند.

وی افزود: راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران در حقیقت راستی آزمایی صداقت رفتاری بعضی از قدرتها خواهد بود و نشان می دهد که شفاف سازی فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و اثبات بی پایه بودن اتهامات ادعایی درباره این فعالیت ها موجب تغییر در رفتار سیاسی و غیر قانونی آنها خواهد بود یا خیر؟

مدیرکل آژانس انرژی اتمی همچنین دراین ملاقات ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاری های بین آژانس و ایران تا اجلاس آینده شورای حکام در ماه مارس ، تمامی مسائل باقیمانده از گذشته و نیز فعالیت های جاری هسته ای ایران حل و فصل و بصورت عادی در بیاید.