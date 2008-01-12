به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد مجموعه کتاب‌های والاندر درباره یک کارآگاه بیزار از زندگی است که پاهایش مشکل دارد و مبتلا به دیابت است. بیش از 25 میلیون نسخه از این کتاب‌ها در سراسر دنیا به فروش رسیده است و قرار است برانا نقش این شخصیت را در مجموعه‌ای تلویزیونی بازی کند.





کنت برانا

مجموعه تلویزیونی شبکه BBC در سه قسمت 90 دقیقه‌ای ساخته می‌شود و سال آینده از این شبکه و تلویزیون سوئد روی آنتن می‌رود. برانا در بیانیه‌ای گفت: "والاندر شخصیتی بسیار پیچیده و جذاب است و به عنوان یکی از طرفداران قدیمی رمان‌های مانکل از بازی در نقش این کارآگاه دارای نقطه ضعف، اما عمیقا انسانی بسیار هیجانزده هستم."

برانا 48 ساله بیشتر به خاطر به صحنه بردن یا تصویر کردن نمایشنامه‌های شکسپیر مانند "اتللو" و "هیاهوی بسیار برای هیچ" شهرت دارد. "هنری پنجم" و "فرانکنشتین" از دیگر فیلم‌های این بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس بریتانیایی است. او سال 1990 برای "هنری پنجم" نامزد اسکار کارگردان و بازیگر مرد بود و در 1997 برای "هملت" نامزد اسکار فیلمنامه اقتباسی شد.

وی سال گذشته میلادی فیلم "بازرس" را با بازی مایکل کین و جود لاو ساخت که بازسازی فیلمی قدیمی به همین نام ساخته جوزف ل. منکیه‌ویتس درباره نویسنده‌ای سالخورده و یک بازیگر جوان است. او در حال حاضر در درام جنگی "والکری" به کارگردانی برایان سینگر در کنار تام کروز نقش‌آفرینی می‌کند و نقش یک ژنرال آلمانی را دارد.

مانکل 60 ساله یکی از شناخته‌شده‌ترین نویسندگان سوئد در حوزه ادبیات جنایی، کتاب‌های کودکان و همینطور نمایشنامه است. او همسر ایوا برگمان دختر اینگمار برگمان فیلمساز فقید سوئدی است.