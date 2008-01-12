اردوی تیم بسکتبال جوانان با 15 بازیکن تشکیل می شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا فلاحت، رامین هنرمند، رامتین زارع شیرازی، عماد سلمانی، داود صابونی، امیرسامانی، روزبه رازقین، فرید فرمان، محمد جمشیدیات، شهاب سلطانی، میثم میرزایی، سینا هادی زاده، امیر حسام عبداللهی، رضا شهبارنژاد و عرفان خداکرم دعوت شدگان به این اردو هستند.

این مرحله از اردوی تیم بسکتبال جوانان زیرنظر محمد نوری (سرمربی) و افشین رضاپور(مربی) تا سوم بهمن درتالار بسکتبال ورزشگاه آزادی دنبال می شود.

تیم بسکتبال جوانان کشورمان اواخرماه سال آینده باید درمرحله دوم رقابت های قهرمانی غرب آسیا دریمن شرکت کند. همچنین این تیم در شهریورماه 87 میزبان حریفان خود در مسابقات قهرمانی آسیاست.