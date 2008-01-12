به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، خداوردی کریمی نژاد امروز در نشست هماهنگی برنامه های سازمان در ماه محرم و صفر افزود : برای ثبت این آیین ها مردم باید پیشگام باشند تا بسترسازی لازم محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: این آیین ها باید مبتنی بر شخصیت امام حسین (ع) و نقش والای ایشان در تاریخ اسلام و اهداف عالی واقعه عاشورا باشد و در این میان آیین‌هایی که در راستای قیام امام حسین (ع) نیست با هوشیاری علماء ، خطبا و عزاداران این امام بزرگوار و والا مقام از بین برود و به یک بدعت تبدیل نشود.

کریمی نژاد با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان ، علاقه و عشق وافر مردم آن به امام حسین ( ع) اظهار داشت: وجود جلوه ویژه آیین‌های ماه محرم در آذربایجان که جلوه‌ای از ارادت و عشق مردم به امام حسین (ع) است، می‌تواند به یک هدف و جاذبه برای جذب گردشگران و تقویت توریسم مذهبی تبدیل شود که سازمان برنامه هایی در این خصوص آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه به منظور نگهداری دائم و امانی وسائل هیئت‌های با سابقه آذربایجان در قالب موزه علم و کتل ، اضافه کرد : خانه قدیمی دکتر صحتی به منظور راه اندازی این موزه مرمت شده که همزمان با اربعین حسینی به بهره‌برداری می رسد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی اضافه کرد: در این موزه وسائل هیئت‌های با سابقه آذربایجان در طول سال به صورت امانی برای بازدید عموم نگهداری شده و در ماه‌های محرم جهت استفاده به خود هیئت‌ها تحویل داده می شود و بعد از اتمام مراسم مجددا به موزه بازمی‌گردانند.

وی با اشاره به برنامه های سازمان در ماه محرم تصریح کرد: مراسم ویژه‌ای در قالب برنامه های نمایشی، تعزیه خوانی، شبیه خوانی، نمایشگاه عکس و خط و تجلیل از خادمان و مداحان سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) در ماه محرم و صفر در مسجد کبود تبریز برگزار خواهد شد.