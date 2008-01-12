  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

ثبت آیین‌های عاشورایی مانع بدعت‌ها خواهد شد

تبریز - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی گفت: ثبت آیین‌های محرم به عنوان یکی از میراث معنوی این مرز و بوم می‌تواند مانع تحریف ها و برخی بدعت‌ها در عزاداری‌های ماه محرم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، خداوردی کریمی نژاد امروز در نشست هماهنگی برنامه های سازمان در ماه محرم و صفر افزود : برای ثبت این آیین ها مردم باید پیشگام باشند تا بسترسازی لازم محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: این آیین ها باید مبتنی بر شخصیت امام حسین (ع) و نقش والای ایشان در تاریخ اسلام و اهداف عالی واقعه عاشورا باشد و در این میان آیین‌هایی که در راستای قیام امام حسین (ع) نیست با هوشیاری علماء ، خطبا و عزاداران این امام بزرگوار و والا مقام از بین برود و به یک بدعت تبدیل نشود.

 کریمی نژاد با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان ، علاقه و عشق وافر مردم آن به امام حسین ( ع) اظهار داشت: وجود جلوه ویژه آیین‌های ماه محرم در آذربایجان که جلوه‌ای از ارادت و عشق مردم به امام حسین (ع) است، می‌تواند به یک هدف و جاذبه برای جذب گردشگران و تقویت توریسم مذهبی تبدیل شود که سازمان برنامه هایی در این خصوص آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه به منظور نگهداری دائم و امانی وسائل هیئت‌های با سابقه آذربایجان در قالب موزه علم و کتل ، اضافه کرد : خانه قدیمی دکتر صحتی به منظور راه اندازی این موزه مرمت شده که همزمان با اربعین حسینی به بهره‌برداری می رسد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی اضافه کرد: در این موزه وسائل هیئت‌های با سابقه آذربایجان در طول سال به صورت امانی برای بازدید عموم نگهداری شده و در ماه‌های محرم جهت استفاده به خود هیئت‌ها تحویل داده می شود و بعد از اتمام مراسم مجددا به موزه بازمی‌گردانند.

وی با اشاره به برنامه های سازمان در ماه محرم تصریح کرد: مراسم ویژه‌ای در قالب برنامه های نمایشی، تعزیه خوانی، شبیه خوانی، نمایشگاه عکس و خط و تجلیل از خادمان و مداحان سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) در ماه محرم و صفر در مسجد کبود تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 619903

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه