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۲۶ دی ۱۳۸۶، ۸:۴۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

الذین یستحبون الحیاة الدنیا على الآخرة ویصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا أولَئک فی ضلاَل بعید  .

همانان که زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح می  دهند و مردم را از راه خدا باز می  دارند و می  خواهند آن را با وسوسه و اغواگرى کج نشان دهند، اینان در گمراهى دورى هستند .  

سوره ابراهیم، آیه 3

ذکر روز چهارشنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

أی داء ادوأ من البخل .

هیچ دردی بدتر از بخل نیست .

صحیح بخاری ، کتاب فرض الخمس ، ح 2904

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه:

عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب ، و یفوته الغنی الذی ایاه طلب ، فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء ، ویحاسب فی الاخره حساب الاغنیاء ، و عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفه ، و یکون غدا جیفه ، و عجبت لمن شک فی الله ، و هو یری خلق الله ، و عجبت لمن نسی الموت ، و هو یری الموتی ، و عجبت لمن انکر النشاه الاخری ، و هو یری النشاه الاولی ، و عجبت لعامر دار الفناء و تارک دار البقاء .

تعجب می کنم از بخیل که به استقبال فقری می رود که از آن گریخته است  و غنائی را از دست می دهد که خواهان آن است در دنیا همچون فقیران زندگی می کند اما در آخرت باید همچون اغنیاء حساب پس دهد . و تعجب می کنم از متکبری که دیروز نطفه ایبی ارزش بود و فردا مردار گندیده ایست . و تعجب می کنم از کسیکه در خدا شک می کند در حالیکه او خلق خدا را می بیند و تعجب می کنم از کسیکه مرگ را فراموش می کند با اینکه مردگان را می بیند و تعجب می کنم از کسیکه انکار جهان دیگر می کند در حالیکه جهان نخست را می بیند و تعجب می کنم از کسیکه دار فانی را آباد می کند و دار باقی را بدست فراموشی می سپارد .

 

کد مطلب 619922

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