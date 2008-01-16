آیه روز:

الذین یستحبون الحیاة الدنیا على الآخرة ویصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا أولَئک فی ضلاَل بعید .

همانان که زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و مردم را از راه خدا باز می دارند و می خواهند آن را با وسوسه و اغواگرى کج نشان دهند، اینان در گمراهى دورى هستند .

سوره ابراهیم، آیه 3

ذکر روز چهارشنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

أی داء ادوأ من البخل .

هیچ دردی بدتر از بخل نیست .

صحیح بخاری ، کتاب فرض الخمس ، ح 2904

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه :

عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب ، و یفوته الغنی الذی ایاه طلب ، فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء ، ویحاسب فی الاخره حساب الاغنیاء ، و عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفه ، و یکون غدا جیفه ، و عجبت لمن شک فی الله ، و هو یری خلق الله ، و عجبت لمن نسی الموت ، و هو یری الموتی ، و عجبت لمن انکر النشاه الاخری ، و هو یری النشاه الاولی ، و عجبت لعامر دار الفناء و تارک دار البقاء .

تعجب می کنم از بخیل که به استقبال فقری می رود که از آن گریخته است و غنائی را از دست می دهد که خواهان آن است در دنیا همچون فقیران زندگی می کند اما در آخرت باید همچون اغنیاء حساب پس دهد . و تعجب می کنم از متکبری که دیروز نطفه ایبی ارزش بود و فردا مردار گندیده ایست . و تعجب می کنم از کسیکه در خدا شک می کند در حالیکه او خلق خدا را می بیند و تعجب می کنم از کسیکه مرگ را فراموش می کند با اینکه مردگان را می بیند و تعجب می کنم از کسیکه انکار جهان دیگر می کند در حالیکه جهان نخست را می بیند و تعجب می کنم از کسیکه دار فانی را آباد می کند و دار باقی را بدست فراموشی می سپارد .