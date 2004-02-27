دبير سازمان نظام مهندسي كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: استفاده از بخشي از در آمدهاي نفت به صورت انحصاري براي سرمايه گذاري در امور زير بنايي كشاورزي بايد يكي از اولويتهاي مجلس هفتم باشد.
عبدالغفار شجاع ، سرمايه گذاري در بخشهايي مانند سد سازي، كانال سازي ، يكپارچه كردن اراضي، به كارگيري افراد متخصص و بهره گيري از ماشين آلات كشاورزي به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات كشاورزي با توجه به رشد فزاينده جمعيت تا سال 1400 را ضروري دانست.
وي تاكيد كرد: سرمايه گذاري دربخش كشاورزي علاوه بر تامين مواد غذايي مورد نياز كشور و كاهش وابستگي مي تواند نقش مهمي در افزايش صادرات محصولات كشاورزي از جمله محصولات باغي و گل و گياه داشته باشد.
دبير سازمان نظام مهندسي كشاورزي در گفت و گو با مهر:
استفاده از درآمدهاي نفتي در سرمايه گذاري بخش كشاورزي ضروري است
با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي تا سال 1400، سرمايه گذاري در امور زير بنايي كشاورزي بايد در اولويت مجلس هفتم قرار گيرد.
دبير سازمان نظام مهندسي كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: استفاده از بخشي از در آمدهاي نفت به صورت انحصاري براي سرمايه گذاري در امور زير بنايي كشاورزي بايد يكي از اولويتهاي مجلس هفتم باشد.
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