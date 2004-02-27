استفاده از درآمدهاي نفتي در سرمايه گذاري بخش كشاورزي ضروري است

دبير سازمان نظام مهندسي كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: استفاده از بخشي از در آمدهاي نفت به صورت انحصاري براي سرمايه گذاري در امور زير بنايي كشاورزي بايد يكي از اولويتهاي مجلس هفتم باشد.

عبدالغفار شجاع ، سرمايه گذاري در بخشهايي مانند سد سازي، كانال سازي ، يكپارچه كردن اراضي، به كارگيري افراد متخصص و بهره گيري از ماشين آلات كشاورزي به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات كشاورزي با توجه به رشد فزاينده جمعيت تا سال 1400 را ضروري دانست.

وي تاكيد كرد: سرمايه گذاري دربخش كشاورزي علاوه بر تامين مواد غذايي مورد نياز كشور و كاهش وابستگي مي تواند نقش مهمي در افزايش صادرات محصولات كشاورزي از جمله محصولات باغي و گل و گياه داشته باشد.

