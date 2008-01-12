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۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۵۹

مربی تیم صنعت مس کرمان:

قلعه نویی شوک مثبت به تیم صنعت مس وارد کرده است

کرمان - خبرگزاری مهر: احمد نخعی گفت: حضور قلعه نویی در صنعت مس کرمان باعث ایجاد انگیزه و شوک در تیم شده است.

نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر بازیکنان انگیزه و روحیه خود را تا پایان لیگ امسال حفظ کنند، صنعت مس در یکی از مکانهای بالای جدول قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تواناییهای کادر فنی و بازیکنان صنعت مس در ادامه لیگ برتر، ناکامی های نیم فصل اول را جبران خواهیم کرد.

مربی صنعت مس عنوان کرد: در اردوی کیش بازیکنان بیشتر روی کارهای هوازی و بدنسازی کار کردند و هم اکنون در شرایط بدنی مطلوبی قرار گرفته اند.

وی یادآور شد: به زودی تمرینات تیم در کرمان شروع خواهد شد و با انجام چند دیدار تدارکاتی به هماهنگی لازم خواهیم رسید.

نخعی یادآور شد: در نیم فصل اول شناخت خوبی از حریفان پیدا کرده ایم و با تقویت تیم و حمایت تماشاگران امتیازهای حساس باقی مانده را کسب خواهیم کرد.

کد مطلب 619976

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