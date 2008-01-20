شامحمدلو درباره دلیل پذیرش این متن و حضور در نمایش جدید بیضایی به خبرنگار مهر گفت: "وقتی متن به من داده شد و آن را مطالعه کردم، به نظرم نمایشنامه جذاب بود. شخصیت آقای ارزیاب نیز چندوجهی و غیرمستقیم در کل ماجرا سرنوشتساز است. البته شخصیتهای دیگر خیلی مستقیمتر با سرنوشت نهایی داستان مرتبط میشوند، ولی این نقش هم تاثیر پنهان خود را میگذارد."
وی ادامه داد: "این شخصیت زوایای مختلف و از نظر حرفه ای نیز شرایط خاص دارد. مسائل اخلاقی، احساسی و عاطفی در این شخص نمایان است و همین تناقض موجود میان ویژگیهای شخصیتی وی شرایطی را به وجود میآورد که مسئله اصلی را به نوعی حل کند. این چندگانگی برای من جذاب بود و امکان کار روی نقش را به وجود میآورد."
این بازیگر درباره روند کلی نمایش "افرا" توضیح داد: "این نمایش اثری کلاسیک با چارچوب مشخص و روشن است و از جنبههای مختلف بهره میبرد. یعنی هم شرایط کلی داستان را حفظ میکند و هم اینکه فضای سمبولیک محله را نمایش میدهد. حرکت غیرخطی و متفاوت با سیر طبیعی داستان و ارائه مسائل گذشته و آینده این نمایش تجربهای تازه محسوب میشود."
شامحمدلو درباره تحول ناگهانی آقای ارزیاب در قصه از فردی حسابگر به انسانی با شخصیت یک کارآگاه و البته وجهی عاطفی گفت: "این فرد به صورت ناگهانی تغییر نمیکند. وی شخصیتی کلاسیک دارد و به خاطر شغلش تبدیل به آدمی حسابگر شده است. اما در بخشهایی از نمایش وجه عاطفی این شخصیت به عنوان یک انسان تشدید میشود. عنوان اصلی این شخصیت نیز "نوع بشری" است."
وی تاکید کرد: "آقای ارزیاب روحیه انسانی و شخصیتی ساده دارد و به این موضوع در مونولوگ نخست خود اشاره میکند. با این مضمون که "مدتی است احساس میکنم اتفاقی در محله میافتد؛ ولی نمیدانم چی." به طور کلی، شرایط حسی محله روی این شخصیت تاثیر میگذارد و وی به صورت ذاتی به سمت صفات انسانی کشیده میشود. البته همه این اتفاقات به صورت ظریف و آرام شکل میگیرد؛ نه اینکه وجهی ناگهانی و غیرمتعارف داشته باشد."
بازیگر نمایش "افرا" درباره شیوه معرفی شخصیتها که هر کدام جداگانه درباره ویژگیهای خود صحبت میکنند و ناهمگونی با دیگر بخشهای اثر گفت: "این مسئله بستگی به نظر تماشاگران دارد که تا چه اندازه اثر میان آنها جای خود را باز کند و به اصطلاح توی ذوق نزند. از دهها تکنیکی که در زمینه عرضه نمایش وجود دارد، میتوان برای ارائه یک اثر بهره برد یا آنها را با هم تلفیق و به صورت مناسب استفاده نمود."
شامحمدلو درباره اینکه زمان اجرای نمایش "افرا" طولانی و فراتر از ظرفیت تحمل مخاطب امروز به نظر میرسد، گفت: "واکنش تماشاگر میتواند نشاندهنده این مسئله باشد و از اثر استقبال نکند. در حالی که از چند روز پیش بلیتهای نمایش تا چهارم بهمن پیشفروش شده است. در این سرما و یخبندان مردم عادی ساعتها برای دیدن نمایش صف میایستند. مهمتر اینکه ابراز احساسات مردم پس از اتمام نمایش نشان میدهد این اثر برای قشر خاصی ساخته نشده و مناسب همه مخاطبان است."
نمایش "افرا" به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی با بازی مژده شمسایی، مرضیه برومند، حسن پورشیرازی و ... هر روز ساعت 18 در تالار وحدت تهران روی صحنه میرود.
نظر شما