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۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۰۱

افزایش مهارتهای زندگی در راستای تحکیم بنیان خانواده ها است

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر کشور و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور گفت: افزایش مهارتهای زندگی در راستای تحکیم بنیان خانواده ها است.

فرشته ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: افزایش مهارتهای زندگی در راستای تحکیم بنیان خانواده هاست و نداشتن مهارت های زندگی موجب افزایش گسستهای خانوادگی در جامعه شده است.

وی با تاکید بر نقش آموزش مهارتهای زندگی در تحکیم بنیان خانواده اظهار داشت: خانواده خواستگاه تربیت و تعالی افراد است و در صورتی که مهارتهای زندگی با تعالیم دینی و فرهنگ  بومی منطبق شود می تواند موجبات خوشبختی خانواده و رشد جامعه را فراهم کند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور عنوان کرد: ایجاد هماهنگی و متمرکز نمودن سیاست گذاریها و نحوه ارائه آموزش مهارتهای زندگی به افراد، توسط دستگاه های مختلف اجرایی، امری ضروری است.

ساسانی همچنین خواستار ایجاد شورای عالی سیاست گذاری خانواده در کشور شد و خاطرنشان کرد: این اقدام مانع از اعمال سلیقه، موازی کاری و توجه هرچه بیشتر به موارد علمی و تخصصی در حوزه مسائل خانواده می شود.

کد مطلب 619990

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