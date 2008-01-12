به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این نمایش داستان سر مطهر امام حسین (ع) است که شبی خاکسترنشین تنور خانه خولی میشود و در این میان زن خولی که از دوستداران امام حسین (ع) است، برخوردی دیگر با این قضیه دارد.
راسخ راد درباره نمایش "خورشید و خاکستر" گفت: "داستان این نمایش گرچه مبنایی تاریخی دارد، ولی نگرش همسر خولی به این ماجرای تاریخی از منظری سوررئالیستی و با نوعی نگاه عمیق و متفاوت روایت میشود." نمایشنامه "خورشید و خاکستر" را قدرتالله فتحی نوشته و زری اماد و رضا رمضانی از جمله بازیگران آن هستند.
محمد دشتگلی مشاور کارگردان، محمود فتحینیا طراح صحنه، علی اولیایینژاد طراح حرکات موزون، شاهین حدیدی آهنگساز و سیدمرتضی فلاحتی خواننده این نمایش هستند که به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ساعت 19 هر روز جز شنبهها در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه میرود.
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