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۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۱۳

"خورشید و خاکستر" در تماشاخانه مهر اجرا می‌شود

نمایش عاشورایی "خورشید و خاکستر" به کارگردانی علی‌اصغر راسخ‌راد در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این نمایش داستان سر مطهر امام حسین (ع) است که شبی خاکسترنشین تنور خانه خولی می‌شود و در این میان زن خولی که از دوستداران امام حسین (ع) است، برخوردی دیگر با این قضیه دارد.

راسخ راد درباره نمایش "خورشید و خاکستر" گفت: "داستان این نمایش گرچه مبنایی تاریخی دارد، ولی نگرش همسر خولی به این ماجرای تاریخی از منظری سوررئالیستی و با نوعی نگاه عمیق و متفاوت روایت می‌شود." نمایشنامه "خورشید و خاکستر" را قدرت‌الله فتحی نوشته و زری اماد و رضا رمضانی از جمله بازیگران آن هستند.

محمد دشت‌گلی مشاور کارگردان، محمود فتحی‌نیا طراح صحنه، علی اولیایی‌نژاد طراح حرکات موزون، شاهین حدیدی آهنگساز و سیدمرتضی فلاحتی خواننده این نمایش هستند که به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ساعت 19 هر روز جز شنبه‌ها در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 619991

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