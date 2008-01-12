رقابت 17 فیلم کوتاه از 11 کشور در جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد کشورهای آلمان و هلند با سه و انگلیس و نروژ با دو فیلم در این بخش حضور دارند. "اتاق دوتخته" اریم گیرسونلو، "ال اچ او" ژان زابیل و کریستف کانه گیسر و "رستوران رانندگان" دانیل سایدندر از آلمان و "صدایم را می‌شنوی" دوا پالمیر و "مریض احوال" روپرت جونز از انگلیس در این بخش حضور دارند.

"خدمات مشتریان" مارکوس والین و دیوید آلونسو از اسپانیا،‌‌ "آدمک" دییدریک وان روین، "مک و رو" المر کان و "ده تا دو" ماتیس گیسکس از هلند،‌ "از آخر" آتول تایشت از هند، "ابزار" یونگ یونگ از کره جنوبی، "خوشنویسی دیواری" باب مکنا از کانادا، "زرافه‌ای در باران" پاسکال هکه از بلژیک، "هاراچف" ژوست ون وین و مت هولسن از اسکاتلند، "بوق زدن آزاد" جوئل سایمن از ایرلند، "استشمام‌کننده" بابی پیر و "دلتنگی گذشته" گوت هستاگن از نروژ در بخش فیلم‌های کوتاه جشنواره رقابت می‌کنند.

چهار فیلم کوتاه ایرانی نیز به فیلم‌های این بخش اضافه خواهند شد که اسامی آنها متعاقبا از سوی روابط عمومی جشنواره اعلام خواهد شد. بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن در تهران برگزار می‌شود.