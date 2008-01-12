حضور کاندیداهای جوان از ویژگیهای انتخابات مجلس هشتم است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم عزیزی، عصر امروز در نشستی خبری افزود: برخی افرادی که اقدام به ثبت نام کرده اند در جریان انتخابات گذشته رد صلاحیت شده بودند زیرا نگاه این افراد بیشتر سیاسی بود و برنامه چندانی برای خدمت رسانی به مردم نداشتند.

وی تصریح کرد: خدمت صادقانه به مردم یکی از انتظارات ما نسبت به کاندیداهاست که باید از سوی آنها رعایت شود.

فرماندار شهرستان شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح جزئیات مشخصات ثبت نام شدگان انتخابات مجلس در حوزه انتخابی شیراز پرداخت و بیان داشت: برای انتخابات مجلس در حوزه شیراز، 230 نفر ثبت نام قطعی کرده اند که از این تعداد، 213نفر به فرمانداری شیراز و 17 نفر به وزارت کشور مراجعه کرده اند.

عزیزی ادامه داد: از 213 نفرثبت نام شده در فرمانداری شیراز، 190 نفر مرد و بقیه زن هستند.

فرماندار شیراز یادآورشد: در مقطع لیسانس 94 نفر شامل 84 نفر مرد و 10 نفر زن ثبت نام کرده اند در مقطع فوق لیسانس 83 نفر شامل 71 مرد و 12 زن در مقطع دکترا 31 نفرشامل 30 مرد و یک زن و در مقطع تحصیلی فوق دکترا نیز پنج نفرکه همگی مرد هستند، اقدام به ثبت نام کرده اند.

عزیزی بیان داشت: از213 نفر ثبت نام کننده در فرمانداری شهرستان شیراز، 70 نفر در گروه سنی 41 تا 50 سال، 34 نفر در گروه 51 تا 60 سال و چهار نفر در گروه سنی بالاتر از 61 سال هستند.

وی اعلام کرد: از17 نفری که در تهران مبادرت به ثبت نام کرده اند چهار نفر زن و 13 نفر مرد هستند ضمن اینکه یک نفر از آنان از نمایندگان فعلی و چهار نفر دیگر از نمایندگان ادوار گذشته هستند.