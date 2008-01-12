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۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۰۰

صبا "خمره" مرادی کرمانی را انیمیشن کرد

مجموعه انیمیشن "خمره" برگرفته از کتاب "خمره" هوشنگ مرادی کرمانی به کارگردانی علی احمدی و تهیه‌کنندگی سیدحامد حسینی در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای در مرکز صبا تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز صبا اعلام کرد داستان انیمیشن "خمره" در یکی از روستاهای اطراف کرمان می‌گذرد و ماجرای خمره‌ای را روایت می‌کند که دانش‌آموزان مدرسه روستا از آن آب می‌خورند. تا اینکه یک روز خمره می‌شکند و یافتن مقصر و ترمیم آن ماجراهایی جالب برای اولیاء مدرسه و دانش‌آموزان می‌آفریند.

پیش از این ابراهیم فروزش سال 1370 فیلمی سینمایی بر اساس داستان "خمره" مرادی کرمانی با بازی بهزاد خداویسی در نقش معلم روستا ساخته بود. این فیلم در دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در بخش مسابقه فیلم‌های اول و دوم سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از آن خود کرد.

کد مطلب 620053

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
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      عالسی

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