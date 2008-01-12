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۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۲۶

شکست سنگین راه ساری در فوتسال لیگ برتر کشور

ساری - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال راه ساری در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، برابر میزبان خود شکست سنگینی را پذیرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز در قزوین برگزار شد، تیم راه ساری با نتیجه هفت بر دو از میزبان خود شهید منصوری قرچک شکست خورد.

از نکات جالب این دیدار این که تیم راه تا دقیقه 10 این دیدار با دو گل از میزبان خود پیش افتاده بود.

سعید نجاریان سرپرست تیم راه ساری پس از این بازی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال به صورت غیرمنتظره در پی لغو همه دیدارهای فوتبال به دلیل شرایط بد آب و هوایی برنامه بازی ها را اعلام کرده بود، گفت: تیم راه در هفته گذشته حتی یک جلسه تمرین هم نکرده بود.

تیم راه ساری با این شکست با 22 امتیاز قبلی خود به مکان نهم جدول رده بندی این مسابقات سقوط کرد.

تیم راه ساری در هفته بیست و سوم در ساری میزبان تیم راه آهن تهران است.

کد مطلب 620058

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