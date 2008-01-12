به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اسلام و مسلمانان در افریقا با بررسی وضعیت آموزشی و پژوهشی مسلمانان عصر امروز در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

دکتر محمد حیدر، رئیس دانشگاه اسلامی مومباسا در کنیا در این نشست طی سخنانی به وظیفه الهی مسلمانان در امر آموزش اشاره کرد و گفت: برای بعضی از مسلمانان این تلاش جهاد الهی است در راه تحصیل علم و فرصتی برای دانش جویان مسلمان است تا به تحصیل بپردازند.

وی افزود: سوءتفاهمهای موجود بین مسلمانان عمدتاً از طریق مخالفان به وجود آمده و با تحمل و شناخت می توان اختلافات را رفع کرد و به سوی فرهنگ اتحاد و انسجام اسلامی گام بر می‌داریم.

این شخصیت مسلمان کنیایی تصریح کرد:همکاری‌های علمی بین دو کشور و مراکز پژوهشی و دانشگاهی می‌توانند افزایش یابند و این اقدام در راستای تحقق وحدت بین مسلمانان است.

محمد حیدردرباره زمان آغاز به کار دانشگاه اسلامی مومباسا گفت: فعالیتهای دانشگاه تا پایان امسال در دو بخش مطالعات اسلامی، علوم قرآنی و زیر رشته‌های آنها در بخش مطالعات اسلامی به صورت جدی آغاز می‌شوند.

این نشست با حضور سفیر کنیا در تهران و جمعی از محققان در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.