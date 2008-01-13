به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امیدوار رضایی افزود: مسجد سلیمان در دامنه زاگرس قرار گرفته و دارای سرما و افت طاقت فرسایی است و کودکان این شهر از سرما گریزان هستند.

نماینده مسجد سلیمان همچنین گفت: گاز سمی از زمین درحال نشست در این شهر است و این امر موجب ناراحتی ساکنان این شهر شده است.

رضایی افزود: در مجلس هفتم قانونی تصویب شد تا خانه های نیمه تمام این شهر به مردمی که در معرض گاز سمی هستند، داده شود و این قانون نیز ابلاغ شد اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در این خصوص سئوالی از وزیر دفاع مطرح کرده ام که در کمیسیون مربوطه نیز از پاسخ قانع نشدم و قرار شد سئوال در صحن علنی مجلس مطرح شود ولی تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس به دلیل در دستور قرار نگرفتن این سئوال گفت: هیئت رئیسه باید در جهت رفاه مردم حرکت کند و نه رضایت مسئولان.

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: هیئت رئیسه همانند شما علاقه مند است که به این مسئله کمک کند ما در کنار شما هستیم.

حداد عادل در مورد در دستور قرار نگرفتن این سئوال افزود: احتمالا این مشکل مربوط به نوبت سئوالات و تعداد زیاد این سئوال ها است که هنوز در دستور قرار نگرفته است.