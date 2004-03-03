جلال مقامي :هزينه هاي دوبله در تلويزيون بيشتر از بخش خصوصي است

جلال مقامي، مدير با سابقه دوبلاژ كشور در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت : مثلا وقتي يك گوينده همزمان به جاي چند نقش صحبت مي كند و تعرفه هاي تعيين شده براي دوبله در بخش خصوصي رعايت نمي شود، مجموع هزينه هاي دوبله يك فيلم در صدا و سيما بيش از بخش خصوصي خواهد شد.

اين دوبولور نام آشنا درباره مقايسه وضعيت و شرايط دوبله در داخل و خارج از صدا و سيما گفت: بر اساس قراردادي كه ما در سال 81 با همه بخش هاي فعال در زمينه دوبله خارج از تلويزيون منعقد كرديم، بر اساس درجه كيفي دوبلاژ كه بين يك تا هفت تعيين مي شود از 80 تا 100 درصد تعرفه ها به دوبلورتعلق مي گيرد. با توجه به افزايش 18 درصدي تورم اين تعرفه ها در سال 82 نقش اول يك فيلم 90 دقيقه اي، حدود 70 هزار تومان دستمزد مي گيرد در حالي كه در صدا و سيما اين رقم به 35 هزار تومان مي رسد.

وي خاطر نشان ساخت: در تلويزيون مدير دوبلاژ با درجه كيفي «الف» مي تواند حدود 50 درصد بيش از تعرفه را دريافت كند . در حالي كه اصولا" حق مدير دوبلاژ در بخش خصوصي بالاتر است. با اين حساب هزينه دوبله در خارج از سازمان ارزان تر در نخواهد آمد. مگر آنكه كسي اين تعرفه ها را ناديده بگيرد. از طرفي در سازمان چون دست مدير دوبلاژ باز است، براي نقش هاي بسيار كوچك هم گوينده در نظر مي گيرند. در حالي كه در بخش خصوصي اگر نگويم هر گوينده 6 نقش را مي گويد، ولي بدون ترديد هر گوينده براي بيش از دو نقش كلام مي گويند.

مقامي در ادامه با اشاره به اينكه امكانات فني صدا و سيما بسيار بهتر از بخش خصوصي است، توضيح داد: من بعيد مي دانم كيفيت فني دوبله خارج از سازمان بهتر از واحد دوبلاژ تلويزيون باشد. چون امكانات و شرايط صدا و سيما هم بهتر و هم با پخش هماهنگ تر است.

گوينده ها هم كه در هر دو بخش مشترك هستند و عوامل دوبله در داخل سازمان به تجربه دست يافته اند. اما نكته كه بايد به آن اشاره كنيم مسايل و مشكلات موجود در بين فعالان بخش دوبله است . مسائلس كه بايد به طريقي حل شود ، براي اين كار لازم است پيشكسوتان و با تجربه هاي اين بخش بدون مسايل جانبي و حاشيه اي كنار هم جمع شوند و به يك وحدت رويه برسند.

اين مدير دوبلاژ تاكيد كرد: به وجود آمدن اين گونه مسايل نه تنها در رفع مشكلات موجود اين عرصه تاثير نداشته، بلكه به تفرقه و مشكل در بين اهالي اين خانواده انجاميده است. زماني كه تعداد استوديوهاي داخل صدا و سيما كفاف آثار در حال دوبله را نمي دهد، يك رقابت منفي و مخرب در بخش خصوصي ايجاد مي شود. نتيجه اين رقابت آن است كه هر مدير دوبلاژ مي خواهد كار را تا حد امكان ارزان تراز ديگران تمام كند . اين روند به كيفيت دوبله لطمه وارد مي كند.

وي درپايان گفت: از طرفي يك مدير دوبلاژ جوان با 2 سال سابقه كار نمي تواند با يك مدير دوبلاژ با40 سال تجربه برابري كند. مديريت دوبلاژ به كسي اطلاق نمي شود كه فقط نقش ها را بين گويندگان تقسيم كند و به كارشان يك نظارت سطحي داشته باشد، بلكه حضور مدير دوبلاژبايد در محصول حس شود. در حالي كه بخش خصوصي براي كاهش هزينه ها از مدير دوبلاژهاي جوان بهره مي برد .