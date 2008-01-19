تجهیز واحدهای دانشگاه آزاد به سیستم ایمنی گاز

غلامعلی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : برای ایجاد ایمنی گاز در واحدهای دانشگاه در حال حاضر چند سیستم مختلف در حال بررسی است که مناسبترین آن بعد از بررسی لازم انتخاب و در واحدهای دانشگاه نصب خواهد شد.

وی ادامه داد: با بکارگیری سیستم مورد نظر از بروزهرگونه خطر مربوط به گاز در واحدهای دانشگاه جلوگیری خواهد شد.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: تمام ساختمانهای دانشگاه آزاد اسلامی مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش هستند و دانشگاه در حال حاضر به فکر ارتقای ضریب ایمنی دانشجویان است تا با بکارگیری سیستمهای مختلف از بروز حوادثی نظیر آتش سوزی و حوادث ناشی از گاز جلوگیری شود.