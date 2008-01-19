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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تجهیز واحدهای دانشگاه آزاد به سیستم ایمنی گاز

تجهیز واحدهای دانشگاه آزاد به سیستم ایمنی گاز

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی برای جلوگیری از حوادث احتمالی از بررسی نصب مناسبترین سیستم ایمنی گاز در واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر کشور خبر داد.

غلامعلی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : برای ایجاد ایمنی گاز در واحدهای دانشگاه در حال حاضر چند سیستم مختلف در حال بررسی است که مناسبترین آن بعد از بررسی لازم انتخاب و در واحدهای دانشگاه نصب خواهد شد. 

وی ادامه داد: با بکارگیری سیستم مورد نظر از بروزهرگونه خطر مربوط به گاز در واحدهای دانشگاه جلوگیری خواهد شد.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: تمام ساختمانهای دانشگاه آزاد اسلامی مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش هستند و دانشگاه در حال حاضر به فکر ارتقای ضریب ایمنی دانشجویان است تا با بکارگیری سیستمهای مختلف از بروز حوادثی نظیر آتش سوزی و حوادث ناشی از گاز جلوگیری شود.

کد مطلب 620323

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