بالغ بر 130 کیلومتر شبکه فشار متوسط احداث و ترمیم شده است

محمد رضا فخر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این اقدام با هدف نوسازی و اصلاح شبکه های فشار متوسط شهر مشهد با تلاش گروههای اجرایی قسمت خدمات فنی 20 کیلو ولت انجام شده است.

وی در خصوص فعالیتهای اخیر این قسمت ادامه داد: نصب و تعویض دو هزار و 300 مورد مقره سنجاقی به صورت سرد و گرم، نصب بیش از 910 مورد کراس آرم، 720 مورد برقگیر و کات اوت فیوز و تقویت و تعدیل 100 دستگاه ترانس هوایی معیوب از جمله این فعالیتها بوده است.

وی تصریح کرد: سرویس و آچار کشی، اصلاح ژمبر، تعویض سیکاژل، نصب شینه و سر ریز روغن بیش از سه هزار و 900 دستگاه ترانس هوایی نیز طی این مدت انجام شده است.

وی عنوان کرد: عیب یابی، مسیر یابی و تست عایقی بالغ بر 930 مورد کابل 20 کیلو ولت عمومی و اختصاصی و همچنین سرویس و آچار کشی بیش از یکهزار و 600 مورد تاسیسات پستهای زمینی عمومی و اختصاصی به صورت سرد و گرم از دیگر فعالیتهای قسمت خدمات فنی پستی 20 کیلوولت مشهد بوده است.